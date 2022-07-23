Радий Хабиров: «Проект «Южные ворота» – это начало большой работы»

С 26 июля в Уфе на масштабную реконструкцию закроют улицу Пугачева. Таким образом дорожники приступают к очередному этапу проекта под названием «Южные ворота». Самое сложное на данной стадии – не только непосредственное строительство, но и перенаправление потоков машин. Для этого власти организовали объездную вокруг микрорайона Кузнецовский затон. В числе первых, кто протестировал новую дорогу, был глава Башкортостана Радий Хабиров, а вместе с ним и наша съемочная группа.

До перекрытия улицы Пугачева остались считанные дни. Главная задача, которую власти все это время пытались решить, – как избежать коллапса на время ремонта артерии. Новая объездная дорога, по сути, станет полноценным дублером, только длиннее. На ней будет четыре автобусных остановки, дорожные знаки, светофоры и наружное освещение. Строить ее пришлось  с нуля.

Дорога – 3,2 километра, проходит по трем улицам: Геофизиков, Испытателей и Бородинской. Ширина соизмерима с Пугачева, дискомфорта не должно возникнуть.

Константин Паппе, начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы
Фото №1 - Радий Хабиров: «Проект «Южные ворота» – это начало большой работы»

Работы ведутся в рамках более масштабного проекта строительства Южных ворот Уфы. Улица Пугачева – один из ключевых объектов транспортного коридора. Однако за последние годы она уже с трудом справлялась с автомобильным трафиком. Постоянно растущий поток машин обеспечивают развивающиеся микрорайоны частного сектора, а также кварталы Кузнецовского затона, где за прошедшие 8  лет выросло порядка 50 многоэтажек.

В этом году будет завершена работа и по дорожному полотну внутри улиц. Это 9 улиц и 11 проездов, больших, широких, с тротуарами, освещениями и остановками. В будущем тут будет и школа. Эта дорога – важнейшая.

Илвир Нурдавлятов, глава администрации Кировского района  г. Уфы

После реконструкции улица Пугачева станет шире: по две полосы в каждом направлении с пешеходными тротуарами и велодорожками. По проекту также предусмотрено создание транспортной развязки на пересечении с улицей генерала Рыленко, которая соединит Кузнецовский затон с микрорайоном Зеленая Роща. Это строительство также намерены завершить в 2024 году. Радий Хабиров подчеркнул высокую значимость проекта «Южные ворота» в создании транспортного каркаса Уфы.

Пенальти

Проект «Южные ворота» – это начало большой работы. «Южные ворота» не заработают в полной мере, если мы не построим из Кузнецовского затона мост через Белую, который соединит местные дороги с инфраструктурой возле торгового комплекса «Мега». Это поможет распределить транспортные потоки, нагрузку на въезд в город в створе улицы Воровского. Четвёртый мост там мы уже не построим. Поэтому такими решениями мы будем развивать дорожную сеть. Далее будем заниматься строительством моста на севере города, в створе улицы Интернациональной. Там мы тоже «развяжем» большой транспортный узел.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - Радий Хабиров: «Проект «Южные ворота» – это начало большой работы»

Масштабной частью транспортного коридора должен стать путепровод возле села Зинино, который, как отметили власти, будет достроен в намеченный срок и откроется для автомобилистов в июле следующего года. Городские службы просят жителей и гостей столицы отнестись с проводимым работам и связанным с ними неудобствам с пониманием.

Во время проведения дорожных работ возможны затруднения движения автотранспорта. Водителям следует заранее планировать свои поездки и пользоваться альтернативными путями, в том числе рассмотреть возможность заезда в город и выезда из него через федеральную трассу М5 и Оренбургский тракт. Полностью улицу Пугачева перекроют со вторника, 26 июля. Работы будут вестись два года.

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