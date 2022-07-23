Радий Хабиров: «Проект «Южные ворота» – это начало большой работы»

С 26 июля в Уфе на масштабную реконструкцию закроют улицу Пугачева. Таким образом дорожники приступают к очередному этапу проекта под названием «Южные ворота». Самое сложное на данной стадии – не только непосредственное строительство, но и перенаправление потоков машин. Для этого власти организовали объездную вокруг микрорайона Кузнецовский затон. В числе первых, кто протестировал новую дорогу, был глава Башкортостана Радий Хабиров, а вместе с ним и наша съемочная группа.
До перекрытия улицы Пугачева остались считанные дни. Главная задача, которую власти все это время пытались решить, – как избежать коллапса на время ремонта артерии. Новая объездная дорога, по сути, станет полноценным дублером, только длиннее. На ней будет четыре автобусных остановки, дорожные знаки, светофоры и наружное освещение. Строить ее пришлось с нуля.
Работы ведутся в рамках более масштабного проекта строительства Южных ворот Уфы. Улица Пугачева – один из ключевых объектов транспортного коридора. Однако за последние годы она уже с трудом справлялась с автомобильным трафиком. Постоянно растущий поток машин обеспечивают развивающиеся микрорайоны частного сектора, а также кварталы Кузнецовского затона, где за прошедшие 8 лет выросло порядка 50 многоэтажек.
После реконструкции улица Пугачева станет шире: по две полосы в каждом направлении с пешеходными тротуарами и велодорожками. По проекту также предусмотрено создание транспортной развязки на пересечении с улицей генерала Рыленко, которая соединит Кузнецовский затон с микрорайоном Зеленая Роща. Это строительство также намерены завершить в 2024 году. Радий Хабиров подчеркнул высокую значимость проекта «Южные ворота» в создании транспортного каркаса Уфы.
Масштабной частью транспортного коридора должен стать путепровод возле села Зинино, который, как отметили власти, будет достроен в намеченный срок и откроется для автомобилистов в июле следующего года. Городские службы просят жителей и гостей столицы отнестись с проводимым работам и связанным с ними неудобствам с пониманием.
Во время проведения дорожных работ возможны затруднения движения автотранспорта. Водителям следует заранее планировать свои поездки и пользоваться альтернативными путями, в том числе рассмотреть возможность заезда в город и выезда из него через федеральную трассу М5 и Оренбургский тракт. Полностью улицу Пугачева перекроют со вторника, 26 июля. Работы будут вестись два года.