Радий Хабиров: «Проект «Южные ворота» – это начало большой работы»

С 26 июля в Уфе на масштабную реконструкцию закроют улицу Пугачева. Таким образом дорожники приступают к очередному этапу проекта под названием «Южные ворота». Самое сложное на данной стадии – не только непосредственное строительство, но и перенаправление потоков машин. Для этого власти организовали объездную вокруг микрорайона Кузнецовский затон. В числе первых, кто протестировал новую дорогу, был глава Башкортостана Радий Хабиров, а вместе с ним и наша съемочная группа.

До перекрытия улицы Пугачева остались считанные дни. Главная задача, которую власти все это время пытались решить, – как избежать коллапса на время ремонта артерии. Новая объездная дорога, по сути, станет полноценным дублером, только длиннее. На ней будет четыре автобусных остановки, дорожные знаки, светофоры и наружное освещение. Строить ее пришлось с нуля.

Дорога – 3,2 километра, проходит по трем улицам: Геофизиков, Испытателей и Бородинской. Ширина соизмерима с Пугачева, дискомфорта не должно возникнуть. Константин Паппе, начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы

Работы ведутся в рамках более масштабного проекта строительства Южных ворот Уфы. Улица Пугачева – один из ключевых объектов транспортного коридора. Однако за последние годы она уже с трудом справлялась с автомобильным трафиком. Постоянно растущий поток машин обеспечивают развивающиеся микрорайоны частного сектора, а также кварталы Кузнецовского затона, где за прошедшие 8 лет выросло порядка 50 многоэтажек.

В этом году будет завершена работа и по дорожному полотну внутри улиц. Это 9 улиц и 11 проездов, больших, широких, с тротуарами, освещениями и остановками. В будущем тут будет и школа. Эта дорога – важнейшая. Илвир Нурдавлятов, глава администрации Кировского района г. Уфы

После реконструкции улица Пугачева станет шире: по две полосы в каждом направлении с пешеходными тротуарами и велодорожками. По проекту также предусмотрено создание транспортной развязки на пересечении с улицей генерала Рыленко, которая соединит Кузнецовский затон с микрорайоном Зеленая Роща. Это строительство также намерены завершить в 2024 году. Радий Хабиров подчеркнул высокую значимость проекта «Южные ворота» в создании транспортного каркаса Уфы.

Проект «Южные ворота» – это начало большой работы. «Южные ворота» не заработают в полной мере, если мы не построим из Кузнецовского затона мост через Белую, который соединит местные дороги с инфраструктурой возле торгового комплекса «Мега». Это поможет распределить транспортные потоки, нагрузку на въезд в город в створе улицы Воровского. Четвёртый мост там мы уже не построим. Поэтому такими решениями мы будем развивать дорожную сеть. Далее будем заниматься строительством моста на севере города, в створе улицы Интернациональной. Там мы тоже «развяжем» большой транспортный узел. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Масштабной частью транспортного коридора должен стать путепровод возле села Зинино, который, как отметили власти, будет достроен в намеченный срок и откроется для автомобилистов в июле следующего года. Городские службы просят жителей и гостей столицы отнестись с проводимым работам и связанным с ними неудобствам с пониманием.