Радий Хабиров провел совещание, посвященное подготовке к празднованию 450-летия Уфы

Новый республиканский госпиталь ветеранов построят на территории уфимского санатория «Зеленая Роща». Об этом стало известно на совещании, посвященном 450-летию Уфы, которое провел Радий Хабиров.

По его словам, такое месторасположение в городе будет очень удобным для пациентов и навещающих их родственников. В дальнейшем власти намерены принять решение по материальному переоснащению самого санатория.

На встрече речь также зашла и о других ключевых объектах. Так, на стройплощадке будущего Дворца борьбы рабочие начали армирование и заливку бетоном фундамента, все в соответствии с графиком.

Глава республики также поручил доработать проект фасада здания Тетра кукол, который распахнет свои двери в конце 2023 года. По намеченному плану также возводят комплекс гребного слалома в Инорсе и центр фехтования в Затоне – их открытие намечено на 2024 год.