В Уфе малыш разбился насмерть, выпав из окна 8-го этажа

В Уфе погиб ребенок, упав с 8-го этажа жилого дома по улице Красина. Полуторагодовалый малыш предположительно был дома с мамой и бабушкой.

Ребенок упал в метре от проходившей мимо многоэтажки женщины. Со слов очевидцев, некоторое время он еще подавал признаки жизни. На окне, из которого выпал мальчик, не была установлена москитная сетка.