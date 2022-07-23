В Уфе малыш разбился насмерть, выпав из окна 8-го этажа

В Уфе погиб ребенок, упав с 8-го этажа жилого дома по улице Красина. Полуторагодовалый малыш предположительно был дома с мамой и бабушкой.
Ребенок упал в метре от проходившей мимо многоэтажки женщины. Со слов очевидцев, некоторое время он еще подавал признаки жизни. На окне, из которого выпал мальчик, не была установлена москитная сетка.
В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции на месте происшествия организован комплекс мероприятий с целью установления обстоятельств смерти ребенка, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.