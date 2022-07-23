В Уфе малыш разбился насмерть, выпав из окна 8-го этажа

В Уфе погиб ребенок, упав с 8-го этажа жилого дома по улице Красина. Полуторагодовалый малыш предположительно был дома с мамой и бабушкой.

Ребенок упал в метре от проходившей мимо многоэтажки женщины.  Со слов очевидцев,  некоторое время он еще подавал признаки жизни. На окне, из которого выпал мальчик, не была установлена москитная сетка.

К месту были направлены экстренные службы. К сожалению, прибывшая брига скорой помощи констатировала смерть полуторагодовалого мальчика.

Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела Управления гражданской защиты г. Уфы
Фото №1 - В Уфе малыш разбился насмерть, выпав из окна 8-го этажа

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции на месте происшествия организован комплекс мероприятий с целью установления  обстоятельств смерти ребенка, а также причин и условий,  способствовавших произошедшему.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии