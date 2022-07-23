В Башкирии отчим девушки, погибшей из-за пьяного водителя, сидит за нетрезвое вождение

Отчим девушки, погибшей в аварии в Бакалинском районе, отбывает наказание за пьяное вождение. Мужчина попал в исправительную колонию за то, что уже во второй раз сел нетрезвым за руль.

Выпил полтора литра пива, рассказывает Азат Хуснетдинов, и поехал на автомобиле домой. Вскоре его остановили сотрудники ГИБДД. Похожая ситуация и у водителя, который насмерть сбил его падчерицу. Напомним, 23-летний житель Бакалинского района, будучи пьяным, устроил гонки на автомобиле и протаранил компанию из четырех девушек, все они погибли на месте. В случае с Азатом Хуснетдиновым никто не погиб. Но за повторное вождение пьяным суд назначил наказание 9 месяцев в исправительной колонии.

Фото №1 - В Башкирии отчим девушки, погибшей из-за пьяного водителя, сидит за нетрезвое вождение

Переживаю, тяжело. Дал себе слово, что, когда выйду, не буду пить и садиться за руль пьяным. Хорошо, что никого не сбил, просто попался. Больше такого не повторится. Посмотрел здесь на осужденных, сам потерял близкого человека из-за пьяного водителя.

Азат Хуснетдинов
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