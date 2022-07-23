Радий Хабиров совершил обряд жертвоприношения ради благополучия воинов башкирских батальонов

Очень приятно, что о нас не забывают наши власти. Радий Фаритович обещал, что будет контролировать каждый наш шаг, каждое наше действие, и это действительно так. Прошло 10 дней, приехала комиссия, посмотрела, как живем, как работаем, как кушаем, и вот решили сделать нам праздничный обед.

Заместитель командира батальона им. Доставалова