Радий Хабиров совершил обряд жертвоприношения ради благополучия воинов башкирских батальонов

Глава республики дал обет в Курбан-байрам произвести священный ритуал, посоветовавшись с верховным муфтием Талгатом Таджуддином. Мясо жертвенного животного Радий Хабиров поручил отправить военнослужащим башкирских войск.
Накануне у мусульман в батальоне имени Доставалова прошла пятничная служба, и после намаза для воинов был организован праздничный обед с угощением от имени Главы Башкортостана, которое привез военно-полевой имам-хатиб башкирских батальонов Хамза-хазрат.
Второе жертвенное животное скоро отвезут бойцам батальона имени Шаймуратова. В Башкортостане любой религиозный праздник – общий. И за праздничным столом все бойцы сидели рядом, плечом к плечу, по-братски, независимо от веры и национальности, объединившись для решения очень важной и непростой задачи по искоренению в мире несправедливости, зла и нацизма. Для башкирских военнослужащих приобрели самое лучшее обмундирование и снаряжение, бойцы чувствуют поддержку республики.