Радий Хабиров совершил обряд жертвоприношения ради благополучия воинов башкирских батальонов

Глава республики дал обет в Курбан-байрам произвести священный ритуал, посоветовавшись с верховным муфтием Талгатом Таджуддином. Мясо жертвенного животного Радий Хабиров поручил отправить военнослужащим башкирских войск.

Накануне у мусульман в батальоне имени Доставалова прошла пятничная служба, и после намаза для воинов был организован праздничный обед с угощением от имени Главы Башкортостана, которое привез военно-полевой имам-хатиб башкирских батальонов Хамза-хазрат. 

Курбан для того, чтобы не было убийств. Чтобы не проливалась на земле кровь. Лучше пусть льётся кровь жертвенного животного, чем человеческая кровь.

Хамза Хафизов, военно-полевой имам-хатиб батальонов им. Шаймуратова и Доставалова
Фото №1 - Радий Хабиров совершил обряд жертвоприношения ради благополучия воинов башкирских батальонов

Второе жертвенное животное скоро отвезут бойцам батальона имени Шаймуратова. В Башкортостане любой религиозный праздник – общий. И за праздничным столом все бойцы сидели рядом, плечом к плечу, по-братски, независимо от веры и национальности, объединившись для решения очень важной и непростой задачи по искоренению в мире несправедливости, зла и нацизма. Для башкирских военнослужащих приобрели самое лучшее обмундирование и снаряжение, бойцы чувствуют поддержку республики.

Очень приятно, что о нас не забывают наши власти. Радий Фаритович обещал, что будет контролировать каждый наш шаг, каждое наше действие, и это действительно так. Прошло 10 дней, приехала комиссия, посмотрела, как живем, как работаем, как кушаем, и вот решили сделать нам праздничный обед.

Заместитель командира батальона им. Доставалова
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