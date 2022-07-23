В Уфе определили лучшего каменщика республики

Лучшая кирпичная кладка в Башкортостане. В Уфе прошёл республиканский этап конкурса среди каменщиков. Участвовали команды от 14 строительных организаций. Два этапа: теория и практика.

Не кочегары и не плотники, а каменщики соревнуются, кто лучше построит дом. Учитывается и потраченное на это время, поэтому интервью записываем прямо в процессе, не отрывая от работы. Профессиональные секреты раскрывает Иршат Ахметшин – за плечами опыт длиной в 15 лет.

Победители республиканского этапа проходят на приволжский уровень, свои умения покажут уже на следующей неделе. После могут строить планы на Россию. В Уфе конкурс прошёл в два этапа: практика и теория. Для экзамена подготовили список из 50 вопросов. Для реальной работы выделено 2,5 часа.

Работа не из лёгких, однако и оплата, по словам специалистов, зачастую соответствующая.