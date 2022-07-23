В Башкирии впервые прошла «Гонка героев» среди работников СМИ

Сегодня в военно-патриотическом парке «Патриот» в Чишминском районе впервые в России состоялся забег с препятствиями «Гонка медиа героев». Его участниками стали сотрудники печатных и электронных СМИ Башкортостана, радиоканалов и пресс-служб – всего 19 коллективов.

Испытала свои силы и команда телеканала БСТ, которая прошла всю дистанцию дружно и уверенно.  Главная цель «Гонки медиа героев» ‒ популяризация спорта, здорового образа жизни, развитие физических навыков журналистов. Подробности смотрите уже завтра в «Итогах недели».

Я не суперспортивный человек, но нам сказали, что можно помогать, и я надеюсь на силу командного духа.

Татьяна Никитина, редактор детско-юношеского телеканала «Тамыр»
Фото №1 - В Башкирии впервые прошла «Гонка героев» среди работников СМИ

Участники привыкли освещать эту информацию со слов наших болельщиков. А сегодня испытали всё сами, все накопленные эмоции получили от прохождения трассы.

Эдуард Шафеев, руководитель «Гонки героев» в Республике Башкортостан
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ