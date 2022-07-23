ФК «Уфа» одержал победу в первом домашнем матче сезона

Волевая победа. Футбольный клуб «Уфа» набрал три очка в первом домашнем матче сезона. Встреча команды Сергея Томарова против ульяновской «Волги» началась с пропущенного гола в дебюте тайма, после чего 19-летний вратарь «Уфы» Иван Кукушкин отразил пенальти.

Затем хозяева поля игру перевернули и забили дважды – мячи на свой счёт записали Эгаш Касинтура и Эрвинг Ботака. Во втором тайме счёт встречи не изменился, итоговая победа «Уфы» – 2:1. Более подробно о матче смотрите в программе «Пофутболим» 25 июля в 18:00.

Забили бы в первом тайме ещё один, была бы игра поспокойнее. А при разнице в один мяч соперник играл до конца, знал, что мог отыграться, поэтому была нервозность.

Сергей Томаров, главный тренер ФК «Уфа»
Фото №1 - ФК «Уфа» одержал победу в первом домашнем матче сезона

Видно было, что тяжело, потому что у нас новая команда, и пока сыгранности как таковой нет. Надеюсь, что в следующем матче будет по-другому.

Кэтэлин Карп, полузащитник ФК «Уфа»
Пенальти
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