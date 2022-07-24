В Башкирии стартуют исследования крупного золотоордынского селища

Ученые продолжают исследование золотоордынского селища Подымалово – 1. Археологическая экспедиция по изучению объектов культурного наследия Башкирии начнется уже в понедельник, 25 июля.
Экспедиция организована совместно с Институтом этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН и БашГУ. Археологи проведут крупную работу по исследованию в рамках проектирования Евразийского музея кочевых цивилизаций рядом с кэшэнэ Тура-хана в Чишминском районе, который ранее презентовал глава республики Радий Хабиров на открытии Года фундаментальных наук.
Археолог Рамиль Насредтинов отмечает, что объекты являются ключевыми моментами средневековья, архитектурного зодчества и важнейшими памятниками археологии. Ученые уверены, что объекты скрывают огромный археологический потенциал, который еще предстоит раскрыть в дальнейшем.