В Башкирии стартуют исследования крупного золотоордынского селища

Экспедиция организована совместно с Институтом этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН и БашГУ. Археологи проведут крупную работу по исследованию в рамках проектирования Евразийского музея кочевых цивилизаций рядом с кэшэнэ Тура-хана в Чишминском районе, который ранее презентовал глава республики Радий Хабиров на открытии Года фундаментальных наук.