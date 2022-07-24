ДТП с четырьмя погибшими в Башкирии: подробности трагедии

На этой неделе в Бакалах произошло резонансное ДТП, унесшее жизни четырех студенток. Девушкам было от 16 до 19 лет. В пятом часу утра подруги собирались встретить рассвет. Не успели. На огромной скорости их сбил элитный автомобиль, который принадлежит 23-летнему Марсу Гузаярову. Как выяснилось, он вместе с товарищем решил устроить гонки по селу. От удара девушки погибли сразу. Выяснилось, что водитель Audi A5 находился за рулем пьяным. В зале суда мужчина не смог сдержать слез.

Во время процедуры ареста задержанный лихач расплакался. О том, какого масштаба преступления совершил Марс Гузаяров, говорит усиленное сопровождение из силовиков и наручники на его руках. За стеклянным ограждением в зале судебного заседания очевидно уже пришедший в себя гонщик раскаялся и признал свою вину.

– Сколько выпили? – Две бутылки пива. Марс Гузаяров, подозреваемый

На этих кадрах Марс Гузаяров на Audi A5 пролетает перекресток на большой скорости, следом за ним – белая «Приора». Судя по всему, молодые люди решили устроить гонки. Водитель вырвавшейся вперед машины не заметил проходивших девушек. Удар был такой силы, что все четыре студентки погибли на месте.

Подозреваемый двигался со стороны перекрестка, который находится на расстоянии примерно 100 метров. Audi A5, на которой был совершен наезд, способна разогнаться до 100 километров в час за пять секунд. Примечательно, что ни тротуаров, ни дорожных полицейских, ни камер по фиксации скорости здесь нет. Только установлен знак пешеходного перехода.

Это родители одной из погибших, им только сообщили о трагедии. Девушкам было от 16 до 19 лет. Они отдыхали в местном кафе, приехали сюда на каникулы, хотели встретить рассвет. Самая младшая, Яна, которой только исполнилось 16 лет, мечтала стать профессиональным музыкантом. Её подруга Ксения – модельером.

Она девятый класс окончила, училась в Музыкальном колледже на дирижера. Ольга Асанбаева, бабушка Яны Асанбаевой

11 классов окончила, не поступила. Поехала работать. Хотела стать дизайнером. Людмила Лохно, бабушка Ксении Лохно

Селяне давно жаловались главе местного отдела ГИБДД на лихачей. Со слов местных жителей, это уже не первая трагедия, которая случалась на улице Береговой.

В прошлом году я написала письмо в администрацию. Они мне письмо прислали, что рассмотрят. Уже год с лишним прошел. До этого 8-летнего пацана сшибли. В тяжелом состоянии лежит. Лидия Шакирьянова, местная жительница

Выяснилось, что подозреваемый живет с родителями. В ту ночь его машина стояла во дворе, в гараже. Пока все спали молодой человек тихо спустился вниз и сел за руль. А за воротами, рассказывает отец подозреваемого, его сына встретил главный свидетель – тот, с кем он впоследствии гонялся по улицам.

Машина стояла здесь, я видеонаблюдение проверил. Я думал, может, другой за руль сел. Приехал на такси, приехала белая «Приора» и две машины. Укатили. От сына я не ожидал. У него работа, все есть, грамоты по профессии. Он в «Газпроме» работал. Виль Гузаяров, отец подозреваемого

Медосвидетельствование показало, что за руль Гузаяров сел пьяным. В крови у молодого человека обнаружили 0,33 промилле. Следственный комитет возбудил уголовное дело

Ближайшие два месяца подозреваемый точно проведет за решеткой. Суд отправил его в СИЗО. Ни Гузаяров, ни его адвокат это решение обжаловать не собираются. Есть вероятность, что в местах не столь отдаленных Гузаяров может встретиться с отчимом погибшей в аварии девушки. Азат Хуснетдинов отбывает срок в исправительной колонии за то, что уже во второй раз сел нетрезвым за руль. Но в его случае никто не погиб.

Никого не сбил, просто попался. Больше такого не повторится. Посмотрел здесь на осужденных, сам потерял близкого человека из-за пьяного водителя. Азат Хуснетдинов, отчим погибшей Эльвины Саитовой

Само место аварии сейчас стало мемориалом трагедии. В память о погибших девушках селяне несут цветы и мягкие игрушки.