В Башкирии прошел банный чемпионат

Рекорд России по посещению парилки поставили в Кармаскалинском районе. В республике прошёл банный чемпионат с говорящим названием «На рахате». Жаркий фестиваль в стране проходит ежегодно, в этот раз местом проведения был выбран Башкортостан. Площадку посетили и оздоровились несколько тысяч человек. Показать мастерство приехали банщики со всей страны. Участники соревнований подготовили творческие номера.

Запарились, выполняя рекорд России. Зашли в баню и в историю. На чемпионате в Кармаскалинском районе установили специальную тентовую конструкцию, рассчитанную на 50 человек. Однако одновременно туда смогли поместиться в два раза больше людей.

Как и принято, после парилки остудили пыл в воде. Однако жару дали и там. Ещё один рекорд России. Самый большой холодный душ после бани.

Когда за окном парилка прямо под солнцем и столбики термометров поднимаются выше 30 градусов, баня как раз помогает справиться с жарой, если, конечно, нет противопоказаний.

Вкусные ингредиенты используют и для массажа после парилки. Вместо масла – национальное лакомство – мёд. Одна из площадок на чемпионате – «мунса». В переводе с башкирского означает «баня».

«На рахате» побывала и героиня сказок. Бабу Ягу банщик превратил в прекрасную девушку. С таким театральным номером на чемпионате выступила команда из Сыктывкара и заняла призовое третье место. Одно из условий конкурса – творческий подход. Сохраняя холодную голову, жюри оценивали мастерство участников через стекло.