В Башкирии прошла первая «Гонка медиа героев»

Впервые в России на трассу «Гонки героев» вышли представители СМИ. Это журналисты печатных и электронных изданий, сотрудники пресс-служб, а также ТВ и радио. БСТ представили сразу две команды, ещё одна была от радиостанций «Спутник» и «Юлдаш». Так что три коллектива нашей телерадиокомпании прошли проверку на прочность. Гонка медиа героев – это не соревнования на результат, а скорее корпоративный забег, который сплачивает и объединяет коллег в сложных условиях.

Без камер, микрофонов и ноутбуков. Журналисты не взяли с собой привычные атрибуты. Ведь в парке «Патриот» в Чишминском районе они и не нужны. Зато необходима физическая подготовка и желание пройти сложнейшую трассу, не испугавшись препятствий.

Я впервые участвую, представляю наш родной телеканал БСТ. Там будет 14 препятствий, мы прошлись, посмотрели. Я волнуюсь, не суперспортивный человек. Татьяна Никитина, редактор детско-юношеского канала «Тамыр»

Идея провести забег с препятствиями для представителей СМИ пришла Главе Республики Радию Хабирову. Её тут же поддержали и собрали 18 команд в жаркий день в парке «Патриот». Подобных соревнований в России ещё не было, наша республика вновь стала первой.

Уже к сегодняшнему утру часть препятствий была преодолена. Сам факт, что получилось организовать – это наша маленькая победа совместно с Минспортом, организаторами парка «Патриот», с представителями «Гонки героев». Это было испытание, но мы справились на пятерку. Максим Ульчев, руководитель Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан

Старт дан! Скорость прохождения трассы в данном случае не так важна. Самое главное, чтобы с каждым испытанием справлялась вся команда. Поэтому организаторы разрешили помогать друг другу на сложных участках трассы.

А сложных участков действительно много. Здесь и стены с канатами, сетки, проёмы из шин и бочек, множество рукоходов и даже металлические трубы, ведущие в бассейн с грязью.

Медиагерои бежали дистанцию 1700 метров, однако по времени забег занял у каждой команды около часа. И по ходу трассы участники испытывают всю гамму эмоций, проверяют силу своих рук, бегут по жаре, а затем окунаются в ледяную воду на препятствии «гауптвахта».

Команда очень дружная, веселая, поддерживали друг друга на протяжении всей трассы, шутили, помогали. Мне кажется, очень здорово они прошли, очень понравилась ваша команда. Анастасия Кускильдина, инструктор «Гонки Героев»

Перед финишем трассы два самых сложных препятствия. Одно из них – прыжок в бездну. Не каждый рискнёт прыгнуть в бассейн с высоты четырёх метров. Но участники всех трёх команд телеканала БСТ справились с этим испытанием.

Заключительное испытание под названием «Эверест» – восьмиметровая гора, на которую нужно забраться с помощью каната. Получается не у всех, но на помощь приходит поддержка болельщиков.

Долгожданный финиш! Все 18 команд гонки медиагероев справились с прохождением трассы. На финише журналисты грязные, уставшие, но счастливые. Каждый узнал своего коллегу с новой стороны и каждый остался доволен трассой. Ведь теперь участники стали героями.

Я чувствую себя героем. Это было сложно: погода жаркая, командная работа, ты не можешь подвести. Охота сдаться, но это интересно – испытать себя. Ты знаешь, что это не какой-то официальный чемпионат. Шаура Бикчурина, продавец-консультант в издательском доме «Китап»