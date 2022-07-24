В Башкирии прошла первая «Гонка медиа героев»

Впервые в России на трассу «Гонки героев» вышли представители СМИ. Это журналисты печатных и электронных изданий, сотрудники пресс-служб, а также ТВ и радио. БСТ представили сразу две команды, ещё одна была от радиостанций «Спутник» и «Юлдаш». Так что три коллектива нашей телерадиокомпании прошли проверку на прочность. Гонка медиа героев – это не соревнования на результат, а скорее корпоративный забег, который сплачивает и объединяет коллег в сложных условиях.
Без камер, микрофонов и ноутбуков. Журналисты не взяли с собой привычные атрибуты. Ведь в парке «Патриот» в Чишминском районе они и не нужны. Зато необходима физическая подготовка и желание пройти сложнейшую трассу, не испугавшись препятствий.
Идея провести забег с препятствиями для представителей СМИ пришла Главе Республики Радию Хабирову. Её тут же поддержали и собрали 18 команд в жаркий день в парке «Патриот». Подобных соревнований в России ещё не было, наша республика вновь стала первой.
Старт дан! Скорость прохождения трассы в данном случае не так важна. Самое главное, чтобы с каждым испытанием справлялась вся команда. Поэтому организаторы разрешили помогать друг другу на сложных участках трассы.
А сложных участков действительно много. Здесь и стены с канатами, сетки, проёмы из шин и бочек, множество рукоходов и даже металлические трубы, ведущие в бассейн с грязью.
Медиагерои бежали дистанцию 1700 метров, однако по времени забег занял у каждой команды около часа. И по ходу трассы участники испытывают всю гамму эмоций, проверяют силу своих рук, бегут по жаре, а затем окунаются в ледяную воду на препятствии «гауптвахта».
Перед финишем трассы два самых сложных препятствия. Одно из них – прыжок в бездну. Не каждый рискнёт прыгнуть в бассейн с высоты четырёх метров. Но участники всех трёх команд телеканала БСТ справились с этим испытанием.
Заключительное испытание под названием «Эверест» – восьмиметровая гора, на которую нужно забраться с помощью каната. Получается не у всех, но на помощь приходит поддержка болельщиков.
Долгожданный финиш! Все 18 команд гонки медиагероев справились с прохождением трассы. На финише журналисты грязные, уставшие, но счастливые. Каждый узнал своего коллегу с новой стороны и каждый остался доволен трассой. Ведь теперь участники стали героями.
А уже 24 сентября состоится полноформатный чемпионат России по гонкам с препятствиями. Будут старты на 5 и 10 километров, детские забеги и даже отдельный зачёт чемпионата Башкортостана. Так что совсем скоро медиагерои вернутся в парк «Авангард».