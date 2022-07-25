В Башкирии ведутся срочные поиски 12-летнего ребёнка

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили о старте новых поисков.
В селе Кандаковка Кигинского района без вести пропал 12-летний Наиль Шигапов. Мальчик ушёл из дома накануне, 24 июля, около трёх часов дня. До сих пор его местоположение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 150 см, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, глаза светло-карие. Был одет в белую футболку, серые шорты, черные сланцы.
Всех, кто владеет информацией о местоположении ребенка, просят позвонить по номерам 8 800 700 54 52 или 112.