Житель Башкирии скончался от серьёзных последствий после избиения

По данным следствия, мужчина пригласил в гости знакомого, с которым планировал выпить. Между собутыльниками вспыхнула ссора, во время которой хозяин дома начал избивать гостя. Сначала он толкнул оппонента на пол, а потом вытолкнул на улицу, где тот упал на лёд. Избиение продолжилось: мужчина взял пустую бутылку и ударил ею гостя. То же самое он сделал и с другими бутылками, пока все они не разбились.