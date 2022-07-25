Житель Башкирии скончался от серьёзных последствий после избиения

В Краснокамском районе перед судом предстал местный житель, которого обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека.
По данным следствия, мужчина пригласил в гости знакомого, с которым планировал выпить. Между собутыльниками вспыхнула ссора, во время которой хозяин дома начал избивать гостя. Сначала он толкнул оппонента на пол, а потом вытолкнул на улицу, где тот упал на лёд. Избиение продолжилось: мужчина взял пустую бутылку и ударил ею гостя. То же самое он сделал и с другими бутылками, пока все они не разбились.
Медики диагностировали у пострадавшего телесные повреждения в виде ссадины мягких тканей лица, грудной клетки, верхних конечностей, кровоподтек мягких тканей левого плеча, переломы нескольких ребер, компрессионный перелом второго поясничного позвонка, кровоизлияния в мягких тканях поясничной области, и кровоизлияния под мягкую мозговую оболочку правой лобной доли.
В больнице пострадавший скончался от гнойного менингита и отека головного мозга. Суд признал агрессивного сельчанина виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.