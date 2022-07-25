В Башкирии за день вода унесла жизни пяти человек

В Башкирии за одну субботу, 23 июля, в воде погибли пять человек. Об этом сообщил глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

Все пятеро отдыхали на берегах, необорудованных для купания. Так, в Бурзянском районе в деревне Кутаново утонул 63-летний мужчина, в Уфимском районе на Жуковском карьере погиб 26-летний парень, на реке Белой – 23-летний молодой человек, в селе Ахметово Кушнаренковского района – 58-летний мужчина, а в селе Раевский в реке Дёме утонул 19-летний парень.