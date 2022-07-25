Опыт Башкирии по наблюдению пациентов с заболеваниями сердца намерены распространить в регионах

В Республиканском кардиоцентре подвели промежуточные итоги пилотного проекта. Речь идет о дистанционном диспансерном наблюдении больных с хронической сердечной недостаточностью. Проект разработали башкирские специалисты. Сейчас он уже запущен в пяти медучреждениях Уфы, Октябрьского, Стерлитамака и Нефтекамска.

Мы решили найти спонсоров, чтобы реализовать этот проект. Когда поездила по регионам, поняла, что этот проект уникален, люди заинтересованы. Я думаю, у нас будет возможность поделиться этим опытом.

Наталья Орлова, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной Думы России

В набор дистанционного оборудования входят кардиофлешка для снятия ЭКГ и передачи информации, тонометр, пульсоксиметр и напольные весы. Врач анализирует показания и может скорректировать лечение, либо направить пациента в стационар. Сейчас в проекте принимают участие 200 человек. К концу года будут первые результаты проекта.

Нам важно знать, что делает пациент каждый день, как питается, какие лекарства пьет.

Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиологического центра
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