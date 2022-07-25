Опыт Башкирии по наблюдению пациентов с заболеваниями сердца намерены распространить в регионах

Мы решили найти спонсоров, чтобы реализовать этот проект. Когда поездила по регионам, поняла, что этот проект уникален, люди заинтересованы. Я думаю, у нас будет возможность поделиться этим опытом.

Наталья Орлова, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной Думы России