В Башкирии в аварии с микроавтобусом погибли пять человек

Сегодня, 25 июля, в Башкирии зарегистрировали крупную смертельную аварию. Подробности случившегося сообщает МВД региона.
Около одиннадцати часов утра на 1413 км автодороги недалеко от деревни Кашкалаши микроавтобус допустил столкновение с «КамАЗом». Известно, что пассажирский транспорт ехал из населенного пункта Языково в Уфу. В салоне автобуса находилось двадцать пассажиров.
Пять человек в аварии трагически погибли. Ещё 10 пассажиров обратились за помощью к врачам с различными травмами. Было установлено, что «КамАЗ» стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Фото: ГИБДД РБ.