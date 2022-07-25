В Башкирии в аварии с микроавтобусом погибли пять человек

Около одиннадцати часов утра на 1413 км автодороги недалеко от деревни Кашкалаши микроавтобус допустил столкновение с «КамАЗом». Известно, что пассажирский транспорт ехал из населенного пункта Языково в Уфу. В салоне автобуса находилось двадцать пассажиров.

Пять человек в аварии трагически погибли. Ещё 10 пассажиров обратились за помощью к врачам с различными травмами. Было установлено, что «КамАЗ» стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ.