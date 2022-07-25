В Уфе за выходные на водоёмах спасли 13 человек

Спасатели не дали утонуть четырем пловцам в озере Тёплое, на пляже «Райский берег», в том числе одному ребёнку. Также четыре человека спасли на пляже «Сипайловские сочи», из которых трое — дети. Еще двум уфимцам понадобилась помощь спасателей на пляже «Карьерное». Один из них ребенок.