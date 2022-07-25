В Уфе за выходные на водоёмах спасли 13 человек

Спасатели Уфы рассказали о дежурстве на водоёмах города в прошедшие выходные.
За два выходных дня у воды удалось отвоевать 13 человек, среди которых 5 – дети.
Спасатели не дали утонуть четырем пловцам в озере Тёплое, на пляже «Райский берег», в том числе одному ребёнку. Также четыре человека спасли на пляже «Сипайловские сочи», из которых трое — дети. Еще двум уфимцам понадобилась помощь спасателей на пляже «Карьерное». Один из них ребенок.
Еще трёх мужчин сняли с судового хода на реке Уфа в необорудованном для купания месте. Они пытались переплыть водоем.