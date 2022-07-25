В Башкирии с коронавирусном госпитализировали 11 пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической обстановкой в регионах России.

В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 58 человек (291 651), выздоровели – 19 (285 502). Летальных случаев за сутки не зарегистрировано, за всё время пандемии — 5767. Госпитализация потребовалась 11 зараженным.