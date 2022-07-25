В Башкирии по факту ДТП с шестью погибшими возбудили уголовное дело

Шесть человек погибли в крупной аварии в Благоварском районе. Все они – пассажиры маршрутного автобуса, совершавшего рейс Языково-Уфа. Ford Transit въехал в грузовой КАМАЗ, совершавший дорожные работы. ДТП произошло на автодороге М5 «Урал». На месте выехал прокурор республики Игорь Пантюши. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Та самая маршрутка, которая врезалась в машину дорожной службы, проводившей ремонт трассы. От передней части микроавтобуса практически ничего не осталось. Он на полном ходу влетел в автомобиль, который наносил дорожную разметку и двигался со скоростью 5 километров в час. Удар был такой силы, что пятеро пассажиров скончались сразу, шестой погиб в карете скорой помощи, так и не доехав до больницы.

Автокатастрофа произошла на участке трассы М5 «Урал», вблизи села Кашкалаши. Пассажирский автобус Ford Transit двигался по маршруту Языково – Уфа. Всех раненых, среди которых трое детей, госпитализировали. Тела погибших в ближайшее время доставят в морг, куда пригласят родственников для процедуры опознания.

Водитель маршрутки при столкновении выжил, но получил серьезные травмы. Его также госпитализировали. Как только врачи позволят, шофера и пострадавших пассажиров допросят следователи. Пока они вместе с криминалистами осматривают место происшествия. Для них уже очевидно, что торможение было резким и, скорее всего, водитель автобуса действительно не заметил ремонтные работы. Есть несколько версий того, почему такое произошло на прямом участке при хорошей погоде. Не исключено, что мужчина, будучи за рулем, разговаривал по телефону. Либо ему стало плохо. Результаты медосмотра водителя перед выходом на смену уже запросили. Не исключается и вина дорожных рабочих. Автомобилисты, проезжавшие по тому же участку дороги, уверяют: не были выставлены предупреждающие конусы. Единственная мера предосторожности – знак «Ремонтные работы», установленный на той самой машине, наносившей разметку.

Водителя маршрутки и пострадавших пассажиров доставили в больницы Чишминского и Благоварского районов. Самых тяжелых пациентов перевозили вертолеты санавиации. Возможно, после первых операций людей снова будут перемещать в более крупные клиники для оказания узкоспециализированной помощи.