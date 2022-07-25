В Уфе с начала купального сезона утонули четыре человека

Жительница Уфы фотографировала сына, не понимая, что в это время он тонет. На помощь успел прийти спасатель. Ситуация произошла на Демском карьере. В тот же день сотрудник Управления гражданской защиты Уфы Дмитрий Кочнев спас еще одного мальчика.
Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы совместно с волонтерами провели рейд на озере Карьерное. Были выявлены нарушения. За купание в неположенных местах грозит штраф до четырех тысяч рублей. И пять тысяч придется заплатить за купание в состоянии алкогольного опьянения.