В Уфе с начала купального сезона утонули четыре человека

Жительница Уфы фотографировала сына, не понимая, что в это время он тонет. На помощь успел прийти спасатель. Ситуация произошла на Демском карьере. В тот же день сотрудник Управления гражданской защиты Уфы Дмитрий Кочнев спас еще одного мальчика.