В Уфе с начала купального сезона утонули четыре человека

Жительница Уфы фотографировала сына, не понимая, что в это время он тонет. На помощь успел прийти спасатель. Ситуация произошла на Демском карьере. В тот же день сотрудник Управления гражданской защиты Уфы Дмитрий Кочнев спас еще одного мальчика.

Парнишка заплыл на глубину, начал тонуть. Родителей не было рядом. Я рванулся туда. Вытащил, передал родителям.

Дмитрий Кочнев, спасатель поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы

Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы совместно с волонтерами провели рейд на озере Карьерное. Были выявлены нарушения. За купание в неположенных местах грозит штраф до четырех тысяч рублей.   И пять тысяч придется заплатить за купание в состоянии алкогольного опьянения.

За купальный сезон, который начался 1 июня, у нас утонули четыре человека. В том числе один ребенок, к сожалению. Спасено было 45 человек, в том числе 20 детей.

Александр Григорьев, заместитель начальника Управления гражданской защиты г. Уфы
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии