В Башкирии объявлен конкурс «Трудовые династии»

Уважение к труду невозможно сформировать без семейного участия. Когда перед глазами ребёнка пример его родителей, его бабушек и дедушек, других родственников или родственников близких друзей, то уважительное отношение к труду формируется, что называется, естественным образом. Более того, особое отношение формируется у человека к тем профессиям, носителями которых являются члены его семьи. Так зарождаются семейные династии», — рассказывает глава минтруда Ленара Иванова.

Ленара Иванова, министр труда, семьи и социальной защиты