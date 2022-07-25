В Башкирии объявлен конкурс «Трудовые династии»

В Башкирии пройдёт конкурс «Трудовые династии». Он приурочен к Году модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий.

Фото №1 - В Башкирии объявлен конкурс «Трудовые династии»

Конкурс пройдёт с 25 июля по 31 августа. Условия конкурса утвердило правительство республики. Координатором выступает министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Уважение к труду невозможно сформировать без семейного участия. Когда перед глазами ребёнка пример его родителей, его бабушек и дедушек, других родственников или родственников близких друзей, то уважительное отношение к труду формируется, что называется, естественным образом. Более того, особое отношение формируется у человека к тем профессиям, носителями которых являются члены его семьи. Так зарождаются семейные династии», — рассказывает глава минтруда Ленара Иванова.

Ленара Иванова, министр труда, семьи и социальной защиты 

Конкурс проводится в два этапа по трем номинациям:

— «За эффективную работу» — победа присуждается династии, имеющей наибольшее количество наград;

— «За преемственность поколений» — победит самая многочисленная династия;

— «Старейшая династия» — в номинации определится династия с самым продолжительным трудовым стажем (учитывается общий трудовой стаж членов династии в профессии с даты начала трудовой деятельности основателя династии до даты представления пакета документов для участия в конкурсе).

Первый этап конкурса (отборочный) проводится по направлениям: «Агропромышленный комплекс», «Здравоохранение», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Культура», «Лесное хозяйство, охота и рыболовство», «Образование», «Предоставление социальных услуг», «Промышленность», «Строительство», «Торговля», «Транспорт», «Физическая культура и спорт».

Конкурсные материалы направляются в органы исполнительной власти региона по курируемым направлениям деятельности.

На втором этапе (финальном) определятся победители и призеры конкурса. Церемония награждения лучших трудовых династий Башкортостана состоится во время торжественного мероприятия, посвященного Дню Республики Башкортостан.

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