В Башкирии объявлен конкурс «Трудовые династии»

В Башкирии пройдёт конкурс «Трудовые династии». Он приурочен к Году модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий.
Конкурс пройдёт с 25 июля по 31 августа. Условия конкурса утвердило правительство республики. Координатором выступает министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.
Конкурс проводится в два этапа по трем номинациям:
— «За эффективную работу» — победа присуждается династии, имеющей наибольшее количество наград;
— «За преемственность поколений» — победит самая многочисленная династия;
— «Старейшая династия» — в номинации определится династия с самым продолжительным трудовым стажем (учитывается общий трудовой стаж членов династии в профессии с даты начала трудовой деятельности основателя династии до даты представления пакета документов для участия в конкурсе).
Первый этап конкурса (отборочный) проводится по направлениям: «Агропромышленный комплекс», «Здравоохранение», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Культура», «Лесное хозяйство, охота и рыболовство», «Образование», «Предоставление социальных услуг», «Промышленность», «Строительство», «Торговля», «Транспорт», «Физическая культура и спорт».
Конкурсные материалы направляются в органы исполнительной власти региона по курируемым направлениям деятельности.
На втором этапе (финальном) определятся победители и призеры конкурса. Церемония награждения лучших трудовых династий Башкортостана состоится во время торжественного мероприятия, посвященного Дню Республики Башкортостан.