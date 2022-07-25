Динар Гильмутдинов прокомментировал ДТП с шестью погибшими

Бывший глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов прокомментировал трагедию с ДТП, где жертвами стали шесть человек. Экс-руководитель ведомства сказал, что одна из причин подобных аварий – высокая температура воздуха.

Фото №1 - Динар Гильмутдинов прокомментировал ДТП с шестью погибшими

«Летом, с наступлением высоких температур воздуха, совпадающим также с высокой интенсивностью движения в период отпусков и ранее случались аварии с весьма тяжелыми последствиями. Склонен считать, что летний зной все же сказывается на физиологическом состоянии водителей», - высказался он в своем телеграм-канале.

Кроме того, Динар Гильмутдинов порекомендовал коллегам в республике при установлении обстоятельств аварии обратить внимание на уровень безопасности при ремонте дорог.

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