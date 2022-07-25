Динар Гильмутдинов прокомментировал ДТП с шестью погибшими

«Летом, с наступлением высоких температур воздуха, совпадающим также с высокой интенсивностью движения в период отпусков и ранее случались аварии с весьма тяжелыми последствиями. Склонен считать, что летний зной все же сказывается на физиологическом состоянии водителей», - высказался он в своем телеграм-канале.