Динар Гильмутдинов прокомментировал ДТП с шестью погибшими

Бывший глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов прокомментировал трагедию с ДТП, где жертвами стали шесть человек. Экс-руководитель ведомства сказал, что одна из причин подобных аварий – высокая температура воздуха.
«Летом, с наступлением высоких температур воздуха, совпадающим также с высокой интенсивностью движения в период отпусков и ранее случались аварии с весьма тяжелыми последствиями. Склонен считать, что летний зной все же сказывается на физиологическом состоянии водителей», - высказался он в своем телеграм-канале.
Кроме того, Динар Гильмутдинов порекомендовал коллегам в республике при установлении обстоятельств аварии обратить внимание на уровень безопасности при ремонте дорог.