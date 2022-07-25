В Башкирии 6 пассажиров автобуса погибли в ДТП: подробности трагедии

Три пенсионерки, двое мужчин и 20-летняя девушка погибли сегодня в аварии в Благоварском районе. Еще 13 человек сейчас находятся в больнице. Пострадавших пришлось доставлять прямо с места ДТП вертолетами санавиации. Микроавтобус выполнял рейс из Языково в Уфу. Маршрутка врезалась в КАМАЗ, выполнявший дорожные работы. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту ДТП и в отношении водителя пассажирского автобуса.
Вот та самая маршрутка, которая врезалась в машину дорожной службы, проводившей ремонт трассы. От передней части микроавтобуса практически ничего не осталось. Он на полном ходу влетел в автомобиль, который наносил дорожную разметку и двигался со скоростью 5 километров в час. Удар был такой силы, что пятеро пассажиров скончались сразу, шестой погиб в карете скорой помощи, так и не доехав до больницы.
Пассажирский автобус «Форд транзит» двигался по маршруту Языково – Уфа. В результате аварии 13 человек госпитализировали, в том числе двоих детей. Версий того, почему такое произошло на прямом участке дороги, при хорошей погоде, несколько. Не исключено, что мужчина, будучи за рулем, разговаривал по телефону, либо ему стало плохо. Результаты медосмотра водителя перед выходом на смену уже запросили. На место приехали руководители республиканской прокуратуры и ГИБДД.
Сам водитель маршрутки при столкновении выжил, но получил серьезные травмы, он сейчас находится в реанимации. Следственный комитет возбудил два уголовных дела.
Очевидцы уверяют: не были выставлены предупреждающие конусы. Единственная мера предосторожности – знак «Ремонтные работы», установленный на той самой машине, наносившей разметку.
Пострадавших пассажиров доставили в больницы Чишминского и Благоварского районов республики. Самых тяжелых пациентов перевозили вертолеты санавиации в Уфу.
Страховая компания готова исполнить обязательства перед родственниками погибших и пострадавших пассажиров. Что касается 27-летнего водителя маршрутки, то после того, как мужчина придет в себя, ему предстоит допрос у следователей, после чего ему будет избрана мера пресечения.