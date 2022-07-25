В Башкирии 6 пассажиров автобуса погибли в ДТП: подробности трагедии

Вот та самая маршрутка, которая врезалась в машину дорожной службы, проводившей ремонт трассы. От передней части микроавтобуса практически ничего не осталось. Он на полном ходу влетел в автомобиль, который наносил дорожную разметку и двигался со скоростью 5 километров в час. Удар был такой силы, что пятеро пассажиров скончались сразу, шестой погиб в карете скорой помощи, так и не доехав до больницы.