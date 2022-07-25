Повышение стипендий, инвестиции и экология: основные темы оперативки с Радием Хабировым

На оперативном совещании в правительстве обсудили ряд важных вопросов: повышение стипендий для студентов колледжей, переобучение городских и районных архитекторов, сокращение инвестиционного цикла и не только.

В извечной дилемме между ПТУ и вузом власти все больше пытаются сделать перевес в сторону средне-специального образования. Сейчас в колледжах активно ведутся работы по модернизации зданий и мастерских. С 1 сентября, например, в республике начнет функционировать образовательно-производственный центр подготовки кадров для машиностроительной отрасли. А на улучшение материально-технической базы 5 колледжей получат грант по 30 млн рублей. Особое внимание – заведениям на приграничных районах, чтобы выпускники оставались в Башкортостане.

Очень важно, что мы сохранили колледжи. Именно там мы готовим рабочие кадры, которые очень нужны предприятиям республики. Модернизировать колледжи необходимо комплексно – от установки нового оборудования до создания достойных бытовых условий в общежитиях. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В текущем году в три раза увеличилось количество именных стипендий главы республики для студентов ссузов. Их размер вырос вдвое – до 4900 рублей. Поддержку окажут и талантливым преподавателям, которые смогут претендовать на ежегодные гранты в 690 тысяч рублей. Одним из основных стал принцип подготовки кадров под заказ работодателя.

Министерством проведена работа по актуализации Перечня востребованных и перспективных профессий и специальностей, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики Республики Башкортостан. В итоге у нас включено 14 профессий, 22 специальности, исключили 6 профессий и 4 специальности, который на сегодня не востребованы сферой экономики республики. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Перенастройка идет в экономике тоже. Башкортостан вошел в число пилотных регионов, внедряющих региональный инвестстандарт. Одна из основных задач, которая стоит на сегодня перед властями, – сокращение инвестиционного цикла на 30%. Это поможет ускорить реализацию проектов.

Мы декомпозировали каждый инвестпроект по виду, по отраслям, каждый элемент сокращаем, это и регламент, НПА. Минимальная планка – это 30%, мы рассчитываем и больше. Нами определены 5 профильных ведомств, в том числе и федеральное, мы с ними отрабатываем и путем подписания соглашений, и разработки дорожной карты. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Своя арифметика и в сельском хозяйстве. В республике вовсю идет кормозаготовительная компания. Задача фермеров – подготовить не мене 27 центнеров на корову. Из-за погоды аграрии приступили к этим работам на неделю позже, чем в прошлом году.

Задача на это год поставлена – заготовить корма на полтора года: это сезон 22-23 с переходящим запасом на 24-й год. Это дополнительные затраты, которые в случае неиспользования дадут минус. Но если бы у нас не было кормов 20-го года в 21-м году, мы бы просто не перезимовали. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Говорили и о недропользователях. Радий Хабиров поручил довести до логического завершения расследование и привлечение к ответственности злостных нарушители в этой сфере. Чтобы они не просто понесли наказание, но и восстановили причиненный ущерб.

Мы с руководителем федерального агентства по недропользованию обсуждали революционные вещи. Мы будем выходить с предложением по ряду территорий, где увеличивается техногенная нагрузка, ввести мораторий на добычу золота. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На сегодня в республике 216 особо охраняемых природных территорий. Сейчас ведутся работы по созданию еще двух: заказника республиканского значения «Остров природы» в Уфе и памятника природы местного значения «Озеро Толпак» на территории Кармаскалинского района. Радий Хаиров также поручил взять на контроль ситуацию с озером Аслыкуль, которое сейчас находится в процессе обмеления.