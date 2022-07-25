Повышение стипендий, инвестиции и экология: основные темы оперативки с Радием Хабировым

На оперативном совещании в правительстве обсудили ряд важных вопросов: повышение стипендий для студентов колледжей, переобучение городских и районных архитекторов, сокращение инвестиционного цикла и не только.
В извечной дилемме между ПТУ и вузом власти все больше пытаются сделать перевес в сторону средне-специального образования. Сейчас в колледжах активно ведутся работы по модернизации зданий и мастерских. С 1 сентября, например, в республике начнет функционировать образовательно-производственный центр подготовки кадров для машиностроительной отрасли. А на улучшение материально-технической базы 5 колледжей получат грант по 30 млн рублей. Особое внимание – заведениям на приграничных районах, чтобы выпускники оставались в Башкортостане.
В текущем году в три раза увеличилось количество именных стипендий главы республики для студентов ссузов. Их размер вырос вдвое – до 4900 рублей. Поддержку окажут и талантливым преподавателям, которые смогут претендовать на ежегодные гранты в 690 тысяч рублей. Одним из основных стал принцип подготовки кадров под заказ работодателя.
Перенастройка идет в экономике тоже. Башкортостан вошел в число пилотных регионов, внедряющих региональный инвестстандарт. Одна из основных задач, которая стоит на сегодня перед властями, – сокращение инвестиционного цикла на 30%. Это поможет ускорить реализацию проектов.
Своя арифметика и в сельском хозяйстве. В республике вовсю идет кормозаготовительная компания. Задача фермеров – подготовить не мене 27 центнеров на корову. Из-за погоды аграрии приступили к этим работам на неделю позже, чем в прошлом году.
Говорили и о недропользователях. Радий Хабиров поручил довести до логического завершения расследование и привлечение к ответственности злостных нарушители в этой сфере. Чтобы они не просто понесли наказание, но и восстановили причиненный ущерб.
На сегодня в республике 216 особо охраняемых природных территорий. Сейчас ведутся работы по созданию еще двух: заказника республиканского значения «Остров природы» в Уфе и памятника природы местного значения «Озеро Толпак» на территории Кармаскалинского района. Радий Хаиров также поручил взять на контроль ситуацию с озером Аслыкуль, которое сейчас находится в процессе обмеления.
На совещании также затронули тему облика городов. Так, стало известно, что кафедра архитектуры УГНТУ будет проводить курсы переподготовки и переобучения архитекторов, которые уже работают в муниципалитетах. Учитывая, что время не стоит на месте, меняются запросы и технологии, Радий Хабиров поручил чиновникам активнее вовлекаться в эту работу. Тем более что курсы будут бесплатными. Первые учебные группы будут набраны уже к 1 сентября.