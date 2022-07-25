В ЛНР взорвали гостинцу, где должны были остановиться журналисты из Уфы

В  городе Красный Луч Луганской Народной Республики взорвали гостинцу, где должны были жить наши журналисты. Съемочная группа телеканала БСТ в составе корреспондента Азата Садреева, оператора Вадима Исламова и водителя Ивана Шабрина не успела туда заселиться. Наши коллеги были на съемках репортажа об отъезде местных детей на летний отдых в Башкортостан. 

Вот всё, что осталось от гостиницы Красный Луч в самом центре города. Разрывы снарядов разбудили жителей среди ночи, а полная картина катастрофы стала понятна лишь утром. Информация по пострадавшим уточняется. Уже точно известно, что среди них нет специалистов из Башкортостана, которые восстанавливают ЛНР и оказывают медицинскую помощь местному населению. Следственный комитет России отметил, что жертв тоже удалось избежать. 

Фото №1 - В ЛНР взорвали гостинцу, где должны были остановиться журналисты из Уфы

Тем временем родители, едва скрывая тревогу, провожают детей на автостанции. А вот сами ребята в предвкушении веселого отдыха.

Повезло нам, что мы поедем в Башкирию. Будет отдыхать, участвовать в соревнованиях.

Дмитрий Соловей и Даниил Сапунов

Для нас счастье, что дети отдохнут. Почти месяц будут в спокойно обстановке. Почти каждый день у нас выстрелы. Дети боятся.

Татьяна Сапунова, жительница г. Петровское

У многих детей отцы встали на защиту своей Родины, поэтому среди провожающих в основном женщины. За детей волнуются, но рады, что ближайшие три недели они  не услышат разрывы снарядов.

Фото №2 - В ЛНР взорвали гостинцу, где должны были остановиться журналисты из Уфы
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Были переживания, страшно ехать сюда, ночью были выстрелы. Но хочется, чтобы ребенок уехал из этой обстановки и развеялся.

Варвара и Анастасия Васьяновы

Муж погиб на боевом задании, толком ничего не известно. Хоронили в закрытом гробу. Когда ребенок уедет, будет спокойнее.

Виктория Кравцова

Ночью дети все проснулись. Думаешь: бежать их прятать или что? Эмоции не очень хорошие, конечно.

Ольга Ермоленко

Большинство детей из городов Красный луч и Петровское хоть и не были в Башкортостане, но знают о нашей республике. В первую очередь то, что жители нашего региона помогают в восстановлении ЛНР. Строят детские площадки, ремонтируют социальные объекты.

Знаю, что они относятся хорошо к нашему народу. Нашу школу восстанавливают.

Егор Бабиченко

За летний период это уже третья группа луганских детей, которая отправилась на отдых в Башкортостан. Впереди у них три дня пути и три недели каникул в братской республике.

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