В ЛНР взорвали гостинцу, где должны были остановиться журналисты из Уфы

В городе Красный Луч Луганской Народной Республики взорвали гостинцу, где должны были жить наши журналисты. Съемочная группа телеканала БСТ в составе корреспондента Азата Садреева, оператора Вадима Исламова и водителя Ивана Шабрина не успела туда заселиться. Наши коллеги были на съемках репортажа об отъезде местных детей на летний отдых в Башкортостан.

Вот всё, что осталось от гостиницы Красный Луч в самом центре города. Разрывы снарядов разбудили жителей среди ночи, а полная картина катастрофы стала понятна лишь утром. Информация по пострадавшим уточняется. Уже точно известно, что среди них нет специалистов из Башкортостана, которые восстанавливают ЛНР и оказывают медицинскую помощь местному населению. Следственный комитет России отметил, что жертв тоже удалось избежать.

Тем временем родители, едва скрывая тревогу, провожают детей на автостанции. А вот сами ребята в предвкушении веселого отдыха.

Повезло нам, что мы поедем в Башкирию. Будет отдыхать, участвовать в соревнованиях. Дмитрий Соловей и Даниил Сапунов

Для нас счастье, что дети отдохнут. Почти месяц будут в спокойно обстановке. Почти каждый день у нас выстрелы. Дети боятся. Татьяна Сапунова, жительница г. Петровское

У многих детей отцы встали на защиту своей Родины, поэтому среди провожающих в основном женщины. За детей волнуются, но рады, что ближайшие три недели они не услышат разрывы снарядов.

Были переживания, страшно ехать сюда, ночью были выстрелы. Но хочется, чтобы ребенок уехал из этой обстановки и развеялся. Варвара и Анастасия Васьяновы

Муж погиб на боевом задании, толком ничего не известно. Хоронили в закрытом гробу. Когда ребенок уедет, будет спокойнее. Виктория Кравцова

Ночью дети все проснулись. Думаешь: бежать их прятать или что? Эмоции не очень хорошие, конечно. Ольга Ермоленко

Большинство детей из городов Красный луч и Петровское хоть и не были в Башкортостане, но знают о нашей республике. В первую очередь то, что жители нашего региона помогают в восстановлении ЛНР. Строят детские площадки, ремонтируют социальные объекты.

Знаю, что они относятся хорошо к нашему народу. Нашу школу восстанавливают. Егор Бабиченко