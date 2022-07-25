В ЛНР взорвали гостинцу, где должны были остановиться журналисты из Уфы

В городе Красный Луч Луганской Народной Республики взорвали гостинцу, где должны были жить наши журналисты. Съемочная группа телеканала БСТ в составе корреспондента Азата Садреева, оператора Вадима Исламова и водителя Ивана Шабрина не успела туда заселиться. Наши коллеги были на съемках репортажа об отъезде местных детей на летний отдых в Башкортостан.
Вот всё, что осталось от гостиницы Красный Луч в самом центре города. Разрывы снарядов разбудили жителей среди ночи, а полная картина катастрофы стала понятна лишь утром. Информация по пострадавшим уточняется. Уже точно известно, что среди них нет специалистов из Башкортостана, которые восстанавливают ЛНР и оказывают медицинскую помощь местному населению. Следственный комитет России отметил, что жертв тоже удалось избежать.
Тем временем родители, едва скрывая тревогу, провожают детей на автостанции. А вот сами ребята в предвкушении веселого отдыха.
У многих детей отцы встали на защиту своей Родины, поэтому среди провожающих в основном женщины. За детей волнуются, но рады, что ближайшие три недели они не услышат разрывы снарядов.
Большинство детей из городов Красный луч и Петровское хоть и не были в Башкортостане, но знают о нашей республике. В первую очередь то, что жители нашего региона помогают в восстановлении ЛНР. Строят детские площадки, ремонтируют социальные объекты.
За летний период это уже третья группа луганских детей, которая отправилась на отдых в Башкортостан. Впереди у них три дня пути и три недели каникул в братской республике.