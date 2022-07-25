В Гафурийском районе открыли бюст героя Великой Отечественной войны

Полный кавалер ордена Славы Алексей Яркалов – уроженец деревни Инзелга. Он прошел всю войну и вернулся домой с победой. Его фамилия в книге памяти и высечена на гранитном бюсте, но, как выяснилось, имя фронтовику после контузии пришлось сменить.

Барабанная дробь и почетный караул. Воинские традиции в селе Инзелга – как символ праздника. У мемориала землякам, павшим в годы Великой Отечественной, вот-вот появится ещё памятник. Тот случай, когда значение не местного, а районного масштаба.

Полотно наконец сорвано. Это бюст Алексею Яркалову. Полный кавалер ордена Славы, награждённый ещё и медалью «За отвагу». На фронте с первых дней и до Дня Победы. Не раз получал ранения, но снова вставал в строй. Алексеем Назаровичем фронтовик стал именно на войне. Настоящее имя героя – Хуснулла Хабибназарович.

На русский манер имя проще было произносить. А фамилию он, контуженный, не мог выговорить. Так и осталась. Тамара Сафарова, племянница Алексея Яркалова

Кстати, в деревне до сих пор сохранился дом героя. Этой деревянной постройке порядка 100 лет. Предположительно, сруб из лиственницы. Нынешние хозяева приспособили его под хозблок.