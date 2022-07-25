Велогонщица из Башкирии – победительница всероссийских соревнований

Башкирская велогонщица Полина Горбаченко стала победительницей всероссийских соревнований. Они состоялись в столице Башкортостана на спорткомплексе «Биатлон». Многодневная гонка проходила в трех возрастных категориях. Спортсменки из нашей республики успешно выступили в самой младшей из них – 15-16 лет.

Полина Горбаченко на домашних стартах изначально была одним из главных фаворитов. Уфимская веломногодневка состояла из трех этапов. После того, как Полина выиграла два из них, многое стало ясно. Но окончательно судьба первого места решалась в воскресной групповой гонке. За несколько кругов до финиша 4 спортсменки, в том числе и Полина Горбаченко, ушли в отрыв. В какой-то момент девушке из Октябрьского даже пришлось подгонять подруг по группе отрыва.

Уехал в отрыв и не хочешь, чтобы тебя задние люди догнали. Бывает такое, что ты хочешь работать, надо работать, а другие девочки не хотят. Один ты чисто физически не вывезешь. Есть такие, которые просто сидят, без совести. А есть такие, которые тоже выходят и работают. Полина Горбаченко, победительница всероссийских соревнований по велоспорту

В результате отрыв удалось удержать, а на финише Полина Горбаченко разобралась с соперницами. Порадовала ещё одна спортсменка из Башкортостана Ульяна Верижникова. Финишную линию она пересекла вслед за подругой по команде и стала второй. При этом Ульяне всего 13, и она соревновалась с соперницами на несколько лет старше.

Я заехала вторая. Было очень сложно. Когда мы уехали в отрыв, я почувствовала, что нужно дотерпеть. Я очень довольна, потому что я очень старалась. Считаю, что очень хорошо проехала эту гонку. Ульяна Верижникова, участница всероссийских соревнований по велоспорту

По итогам многодневки основные соперницы Полины Горбаченко – это Диана Елагина из Ленинградской области и Александра Удянская из Санкт-Петербурга – вошли в тройку призеров. Теперь девушки отправятся на Спартакиаду учащихся в Ижевск.

Все сильнейшие, что у нас в России есть, все приехали сюда к нам, в Уфу. Действительно, Полина себя показала с самой хорошей стороны. Ринат Латыпов, председатель Федерации велоспорта Республики Башкортостан