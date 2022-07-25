Велогонщица из Башкирии – победительница всероссийских соревнований

Башкирская велогонщица Полина Горбаченко стала победительницей всероссийских соревнований. Они состоялись в столице Башкортостана на спорткомплексе «Биатлон». Многодневная гонка проходила в трех возрастных категориях. Спортсменки из нашей республики успешно выступили в самой младшей из них – 15-16 лет.
Полина Горбаченко на домашних стартах изначально была одним из главных фаворитов. Уфимская веломногодневка состояла из трех этапов. После того, как Полина выиграла два из них, многое стало ясно. Но окончательно судьба первого места решалась в воскресной групповой гонке. За несколько кругов до финиша 4 спортсменки, в том числе и Полина Горбаченко, ушли в отрыв. В какой-то момент девушке из Октябрьского даже пришлось подгонять подруг по группе отрыва.
В результате отрыв удалось удержать, а на финише Полина Горбаченко разобралась с соперницами. Порадовала ещё одна спортсменка из Башкортостана Ульяна Верижникова. Финишную линию она пересекла вслед за подругой по команде и стала второй. При этом Ульяне всего 13, и она соревновалась с соперницами на несколько лет старше.
По итогам многодневки основные соперницы Полины Горбаченко – это Диана Елагина из Ленинградской области и Александра Удянская из Санкт-Петербурга – вошли в тройку призеров. Теперь девушки отправятся на Спартакиаду учащихся в Ижевск.
Список соревнований по велоспорту, которые пройдут в Уфе в этом году, не исчерпан. 28 июля на «Биатлоне» будет чемпионат России по критериуму. 30-го на затонской трассе проведут командную гонку.