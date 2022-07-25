В Уфе к концу года завершат реконструкцию гимназии №115

Уфимская гимназия №115 планирует открыть свои двери уже в декабре 2022 года. Об этом в своих социальных сетях рассказал Радий Хабиров.

В настоящий момент в здании проводится реконструкция и строители уже завершили работы по наружным инженерным сетям. Вскоре рабочие приступят к внутренним работам.