В Уфе к концу года завершат реконструкцию гимназии №115

Уфимская гимназия №115 планирует открыть свои двери уже в декабре 2022 года. Об этом в своих социальных сетях рассказал Радий Хабиров.
В настоящий момент в здании проводится реконструкция и строители уже завершили работы по наружным инженерным сетям. Вскоре рабочие приступят к внутренним работам.
Общая площадь гимназии после обновления увеличится с 4,1 до 18 тыс. квадратных метров. Учреждение будет рассчитано на 1225 учеников. У школы появятся новый стадион, площадка для торжественных построений и игр.