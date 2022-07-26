В Башкирии продлили срок действия льготы по налогу на имущество организаций

Коронавирусные ограничения и значительное санкционное давление на бизнес привели к затягиванию сроков поставки оборудования и выполнения работ в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов. В ряде случаев отставание от графика лишило инвесторов возможности воспользоваться льготой по налогу на имущество организаций. От уплаты данного налога освобождалось имущество, которое было приобретено или создано в течение 3 лет – при объеме капвложений до 5 млрд рублей и в течение 5 лет – при вложениях свыше 5 млрд рублей. Мы продлили этот период до 7 и 10 лет, соответственно. Данная мера будет способствовать успешной реализации инвестиционных проектов и сохранению инвестиционной привлекательности республики.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ