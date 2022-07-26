В Башкирии продлили срок действия льготы по налогу на имущество организаций

В Башкирии для инвесторов был продлён срок действия льготы по налогу на имущество организаций. Соответствующий закон вступил в силу. Согласно документу, срок действия льготы продлевается с 3-5 до 7-10 лет.
По словам спикера парламента, продление сроков приобретения имущества, подлежащего освобождению от налогообложения, не приведет к возникновению дополнительных выпадающих доходов бюджета республики. При этом инвесторы смогут в полной мере воспользоваться положенной им по закону налоговой льготой.