В Башкирии продлили срок действия льготы по налогу на имущество организаций

В Башкирии для инвесторов был продлён срок действия льготы по налогу на имущество организаций. Соответствующий закон вступил в силу. Согласно документу, срок действия льготы продлевается с 3-5 до 7-10 лет.

Фото №1 - В Башкирии продлили срок действия льготы по налогу на имущество организаций

Коронавирусные ограничения и значительное санкционное давление на бизнес привели к затягиванию сроков поставки оборудования и выполнения работ в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов. В ряде случаев отставание от графика лишило инвесторов возможности воспользоваться льготой по налогу на имущество организаций. От уплаты данного налога освобождалось имущество, которое было приобретено или создано в течение 3 лет – при объеме капвложений до 5 млрд рублей и в течение 5 лет – при вложениях свыше 5 млрд рублей. Мы продлили этот период до 7 и 10 лет, соответственно. Данная мера будет способствовать успешной реализации инвестиционных проектов и сохранению инвестиционной привлекательности республики.

Константин Толкачев,  председатель Госсобрания РБ 

По словам спикера парламента, продление сроков приобретения имущества, подлежащего освобождению от налогообложения, не приведет к возникновению дополнительных выпадающих доходов бюджета республики. При этом инвесторы смогут в полной мере воспользоваться положенной им по закону налоговой льготой.

Мы приняли целый пакет антикризисных законов, направленных на поддержку экономической активности в республике. Налоговая нагрузка на бизнес снижена. В краткосрочной перспективе это приведет к сокращению поступлений в бюджет, но долгосрочно экономика выиграет. Практика показала, что по приоритетным инвестиционным проектам, которые реализуются у нас с 2011 года, на 1 рубль государственной поддержки за весь этот период приходится до 8 рублей налоговых поступлений.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти