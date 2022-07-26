В Башкирии очередной пожар унёс жизнь человека

Сегодня, 26 июля, в Стерлитамаке произошёл смертельный пожар. Подробности инцидента сообщает пресс-служба МЧС региона.
Сообщение о возгорании в доме по улице Докучаева поступило в экстренные службы в 06:18. На место инцидента оперативно прибыли пожарные, которые установили, что горят надворные постройки и баня. Возгорание тушили 13 человек личного состава и 4 единицы техники.
Локализовать пожар удалось к 07:05. В сгоревшем помещении было найдено тело 63-летнего мужчины. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Фото: МЧС по РБ.