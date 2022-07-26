В Башкирии очередной пожар унёс жизнь человека

Сообщение о возгорании в доме по улице Докучаева поступило в экстренные службы в 06:18. На место инцидента оперативно прибыли пожарные, которые установили, что горят надворные постройки и баня. Возгорание тушили 13 человек личного состава и 4 единицы техники.