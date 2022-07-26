В Башкирии при столкновении двух авто погибла 17-летняя девушка

В Башкирии зафиксирована смертельная авария. ДТП произошло на 5 км автодороги Нефтекамск-Янаул в Краснокамском районе.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, 25 июля около девяти часов вечера на трассе столкнулись ВАЗ-2109 и «Лада Приора». За рулём первого авто находился 26-летний парень, который выезжал с второстепенной дороги.

17-летняя пассажирка ВАЗ скончалась от полученных травм на месте аварии. Помощь врачей потребовалась ещё трём пассажирам этого автомобиля и водителю «Лады». Все обстоятельства инцидента устанавливаются.