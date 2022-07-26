В Башкирии за сутки зафиксировали один лесной пожар

Спасатели Башкирии сообщили о пожароопасной ситуации в регионе. С 15 апреля по 25 июля в республике были зарегистрированы 42 лесных пожара.
Было установлено, что 27 из зафиксированных пожаров возникли из-за неосторожного обращения с огнём, ещё 5 – из-за перехода с земель иных категорий, 8 – от природных факторов, 2 – из-за техногенного объекта. Площадь всех пожаров достигла 277 га.
За последние сутки лесной пожар был зарегистрирован на территории Бурзянского лесничества. Возгорание зафиксировано на площади 0,02 га. Тушением пожара занимались 19 человек личного состава и 5 единиц техники. Возгорание ликвидировано.