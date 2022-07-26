В Башкирии за сутки зафиксировали один лесной пожар

Спасатели Башкирии сообщили о пожароопасной ситуации в регионе. С 15 апреля по 25 июля в республике были зарегистрированы 42 лесных пожара.

Было установлено, что 27 из зафиксированных пожаров возникли из-за неосторожного обращения с огнём, ещё 5 – из-за перехода с земель иных категорий, 8 – от природных факторов, 2 – из-за техногенного объекта. Площадь всех пожаров достигла 277 га.