В Баймакском районе открыли памятник сказителю Габиту Аргынбаеву

Мемориальную доску установили на малой родине Габита Аргынбаева, в деревне Идрисово. Собиратель башкирского фольклора внес весомый вклад в развитие культуры региона.

От Габит-сэсэна в начале ХХ века записано множество башкирских легенд и преданий, в том числе один из древнейших эпосов на земле «Урал-батыр», что входит  в золотой  фонд башкирской литературы.  Память Габита Аргынбаева увековечивали в год 170-летия со дня   его рождения. 

На открытие памятника были приглашены участники конкурса сказителей эпоса «Урал-батыр», которые рассказали отрывки на разных языках. Здесь же состоялся шэжэрэ-байрам рода Аргынбаевых.

Этот памятник – инициатива местных жителей. В этой связи можно сказать, что жители Баймакского района очень инициативные. Только за последние полгода меня приглашали на множество мероприятий, организованных по инициативе народа. Это и конноспортивный праздник «Тай-тулак», «Урман-сабантуй».

Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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