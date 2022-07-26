В Баймакском районе открыли памятник сказителю Габиту Аргынбаеву

От Габит-сэсэна в начале ХХ века записано множество башкирских легенд и преданий, в том числе один из древнейших эпосов на земле «Урал-батыр», что входит в золотой фонд башкирской литературы. Память Габита Аргынбаева увековечивали в год 170-летия со дня его рождения.