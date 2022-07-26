В Баймакском районе открыли памятник сказителю Габиту Аргынбаеву

Мемориальную доску установили на малой родине Габита Аргынбаева, в деревне Идрисово. Собиратель башкирского фольклора внес весомый вклад в развитие культуры региона.
От Габит-сэсэна в начале ХХ века записано множество башкирских легенд и преданий, в том числе один из древнейших эпосов на земле «Урал-батыр», что входит в золотой фонд башкирской литературы. Память Габита Аргынбаева увековечивали в год 170-летия со дня его рождения.
На открытие памятника были приглашены участники конкурса сказителей эпоса «Урал-батыр», которые рассказали отрывки на разных языках. Здесь же состоялся шэжэрэ-байрам рода Аргынбаевых.