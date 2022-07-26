В Уфе мужчина спасал друга, но упал с четвёртого этажа

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты, в службу спасения поступило сообщение, что в доме по улице Архитектурной с четвёртого этажа свесился мужчина. Его крепко держал товарищ, пытаясь избежать падения.

Когда спасатели прибыли по указанному адресу, под окнами дома лежал человек. Его срочно госпитализировали. Выяснилось, что упавший – не тот мужчина, который повис на карнизе. Оказалось, 48-летний пострадавший затащил в квартиру друга, который повис на окне, но сам не удержался и сорвался вниз. Оба мужчины были пьяны. Обстоятельства произошедшего утоняются.