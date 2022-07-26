Стали известны подробности смерти 4-летнего ребёнка в карьере в Башкирии

Накануне, 25 июля, в Мелеузовском районе произошла страшная трагедия – в карьере утонул4-летний ребёнок. Пресс-служба Госкомитета по ЧС сообщила подробности случившегося.

37-летний мужчина – отец малыша – проводил время за распитием спиртных напитков со своими друзьями. В один момент в экстренные службы поступило сообщение о том, что в карьере утонул 4-летний ребёнок. На место инцидента оперативно прибыли спасатели.

Водолазы нашли тело погибшего малыша и извлекли из воды. Вскоре было найдено тело отца ребёнка – мужчина тоже утонул. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться.