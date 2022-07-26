В Уфе зафиксирован пожар в многоэтажном доме

Сегодня, 26 июля, около часу дня поступило сообщение о пожаре в центре Уфы. Возгорание зафиксировано в жилом доме по улице Бессонова.

Огнём охватило лоджию на восьмом этаже. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Им удалось эвакуировать двух человек, среди которых был ребёнок. Также самостоятельно покинули зону воздействия опасных факторов 11 жильцов.

Тушить пожар прибыли 27 человек личного состава и 11 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано за две минуты. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания уточняются.