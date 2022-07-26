В Уфимском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

В деревне Лекаревка Уфимского района сегодня открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. До этого медучреждения в селе не было. ФАП был построен по нацпроекту «Здравоохранение». Всего на строительство и оснащение оборудованием ушло порядка 4 млн рублей. Пункт будет обслуживать более 1000 человек.

Алая лента больше не преграда, значит, двери фельдшерско-акушерского пункта теперь открыты. Повод не только для праздника, но и экскурсии. Сельчане ждали этого события давно. Здесь есть прививочный, смотровой кабинеты, комната ожидания, санузел. Все для удобства медиков и пациентов. ФАП в деревне Лекаревка стал четвертым по счету в Уфимском районе, открывшийся в этом году.

Одной из первых на прием к фельдшеру в новый ФАП пришла Людмила Нуриева. Женщина привыкла внимательно следить за своим здоровьем. И поэтому регулярно посещает врачей. Раньше, чтобы обратиться за помощью, приходилось проделывать неблизкий путь.

Дефибриллятор, аппарат ЭКГ, сухожаровые камеры для дезинфекции инструментов. Все это есть в новом ФАПе. Фельдшер Руфина Киршина, говорит, что работать на новом месте очень комфортно.