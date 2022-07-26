В Башкирии уровень преступности снизился на 5%

Уровень преступности в Башкортостане снизился на 5%. В прокуратуре республики подвели итоги работы за шесть месяцев текущего года. В регионе сохраняется стабильность по недопущению экстремизма и терроризма.
Прокурорам удалось добиться погашения долгов по зарплате на сумму свыше 500 миллионов рублей. Также было отмечено, что из Единого реестра проблемных объектов исключили 24 дома: 908 обманутых дольщиков получили ключи от своих квартир. Есть также вопросы, отметили в ведомстве, которые требуют повышенного внимания.