В Башкирии уровень преступности снизился на 5%

Уровень преступности в Башкортостане снизился на 5%. В прокуратуре республики подвели итоги работы за шесть месяцев текущего года. В регионе сохраняется стабильность по недопущению экстремизма и терроризма.

Прокурорам удалось добиться погашения долгов по зарплате на сумму свыше 500 миллионов рублей. Также было отмечено, что из Единого реестра проблемных объектов исключили 24 дома: 908 обманутых дольщиков получили ключи от своих квартир. Есть также вопросы, отметили в ведомстве, которые требуют повышенного внимания.

 Несмотря на то, что мы добились снижения преступности среди несовершеннолетних, вопросы по обеспечению лекарствами, жильем сирот вызывают тревогу. Будем разрабатывать действия, которые позволят улучшить ситуацию в этом направлении.

Игорь Пантюшин, прокурор Республики Башкортостан
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