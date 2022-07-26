В правительстве Башкирии обсудили проблему участившихся аварий

Главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов обратил внимание на проведение совместной работы с подразделениями Ространснадзора по выявлению нарушений при перевозках пассажиров. В этом году зарегистрировано 7 ДТП, что более чем в два раза больше, чем в прошлом году. В них 9 человек погибли и 20 получили травмы.