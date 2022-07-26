В правительстве Башкирии обсудили проблему участившихся аварий

Поводом для внеочередного заседания послужило происшествие, случившееся накануне: в Благоварском районе рейсовый автобус «Форд Транзит» столкнулся с КАМАЗом. В результате шестеро пассажиров автобуса погибли, еще 18 человек получили травмы.
Как выяснилось, водитель автобуса двигался со скоростью 90 км/ч при установленном ограничении в месте проведения дорожных работ в 50 км/ч. У водителей, повторяющих ежедневно свой маршрут, выработан алгоритм движения, предполагающий снижение скорости на местах установки дорожных камер, с последующим ускорением движения после их проезда. Также автобус вез 23 пассажира, из которых 19 сидели, а 4 стояли.
Главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов обратил внимание на проведение совместной работы с подразделениями Ространснадзора по выявлению нарушений при перевозках пассажиров. В этом году зарегистрировано 7 ДТП, что более чем в два раза больше, чем в прошлом году. В них 9 человек погибли и 20 получили травмы.