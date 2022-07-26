В Уфе улицу Пугачева перекрыли на два года

Одна из самых загруженных транспортных артерий города выпала из привычной схемы движения. В республике приступили к очередному этапу проекта под названием «Южные ворота» столицы и на два года закрыли проезд через улицу Пугачева на участке от Геофизиков до Бородинской. Но для горожан подготовили альтернативу – объездную дорогу, которую возвели на время реконструкции.

Тяжёлые бетонные блоки и знак, известный даже тому, кто не водит автомобиль. Для этого отрезка пути сегодня стартовал обратный отсчет времени. Улица Пугачева на участке от Геофизиков до Бородинской отправилась на капитальный ремонт. А вместо перекрытого участка для уфимцев сделали альтернативу.

Запустили объездную дорогу, которую возвели за два месяца. Все обустройство имеется. Ширину выбирали с учетом интенсивности движения по улице Пугачева. Константин Паппе, начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы

Четырехполосная объездная магистраль протяженностью более трех километров стала почти полноценным дублером прежнего участка пути, но только чуть длиннее. Теперь после гипермаркета «Лента» дорога ведёт автовладельцев на улицу Геофизиков, затем на Испытателей и Бородинскую. А уже оттуда можно продолжать движение по привычному маршруту. Шоссе соединит микрорайоны Кузнецовский затон и Зеленая роща.

Возможность провести масштабную реконструкцию у республики появилась в этом году в рамках инфраструктурного проекта территории «Южные ворота». Работы предстоят масштабные. По словам подрядчика, строителям нужно полностью демонтировать проезжую часть, снять все слои «дорожной одежды» и самое главное – провести на этом участке замену всех инженерных сетей.

Под тотальное обновление на Пугачёва попадают множество коммуникаций общей протяженностью почти 24 километра. Это сети водо- и газоснабжения, напорной канализации и силовых кабелей. После реконструкции улица станет ещё шире: по две полосы в каждом направлении с пешеходными тротуарами и велодорожками.

На время ремонтных работ пересмотрели и режим светофоров. Сделали всё, чтобы облегчить жизнь автолюбителей. Не забыли про владельцев торговых зданий, жильцов домов, расположившихся на этом участке, и сотрудников экстренных служб. Для них со стороны улицы Геофизиков оставили специальный проезд. Теперь для жителей главное привыкнуть к новому маршруту. Впрочем, несмотря на все сложности, люди признают необходимость такой реконструкции.