В Уфе обманутые дольщики получили ключи от квартир спустя более 10 лет ожидания

Очередные обманутые дольщики сегодня получили ключи от новых квартир. Заселяли уфимцев в новостройку по улице Генерала Ишбулатова. Дольщики ждали свою жилплощадь более десяти лет.

Этот день Семья Вахитовых ждала 12 лет. Лариса Викторовна вместе с мамой пережила годы судебных тяжб по признанию их обманутыми. Еще в 2010 году они вложились в долевое строительство, хотели жить в Кузнецовском затоне, который только застраивался. До вручения ключей мама Ларисы Вахитовой так и не дожила.

Перед смертью завещала довести дело до конца. Уже два года я этим занималась. Наконец мы обладатели квартиры. Лариса Вахитова, обманутый дольщик

А это семья Николаевых, история до боли схожа с соседской. Заключили договор на долевое строительство в 2013, а через год застройщика осудили за мошенничество. И вместо желанных квадратных метров пенсионеры получили только новые болезни на нервной почве, накопленные почти за 10 лет.

Этот дом в Деме не относится к реестру обманутых дольщиков. Но в рамках инвестпроекта застройщик получил этот земельный участок без торгов, взамен они должны решить проблему 24 обманутых дольщиков.

Застройщик уже передал ключи от 10 квартир, оставшиеся 14 передаст в сентябре. То есть меньше чем за полгода мы решили проблему 24 человек. Артём Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан