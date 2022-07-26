В Уфе обманутые дольщики получили ключи от квартир спустя более 10 лет ожидания

Очередные обманутые дольщики сегодня получили ключи от новых квартир. Заселяли уфимцев в новостройку по улице Генерала Ишбулатова. Дольщики ждали свою жилплощадь более десяти лет.
Этот день Семья Вахитовых ждала 12 лет. Лариса Викторовна вместе с мамой пережила годы судебных тяжб по признанию их обманутыми. Еще в 2010 году они вложились в долевое строительство, хотели жить в Кузнецовском затоне, который только застраивался. До вручения ключей мама Ларисы Вахитовой так и не дожила.
А это семья Николаевых, история до боли схожа с соседской. Заключили договор на долевое строительство в 2013, а через год застройщика осудили за мошенничество. И вместо желанных квадратных метров пенсионеры получили только новые болезни на нервной почве, накопленные почти за 10 лет.
Этот дом в Деме не относится к реестру обманутых дольщиков. Но в рамках инвестпроекта застройщик получил этот земельный участок без торгов, взамен они должны решить проблему 24 обманутых дольщиков.
К 2023 году правительство республики планирует решить вопрос с обманутыми дольщиками. На данный момент реестре их осталось около 3 тысяч человек.