Программа «Профессионалитет» и обновление колледжей: почему стоит поступать в ссузы Уфы

В России появится День среднего профессионального образования. Он будет отмечаться 2 октября. Соответствующий указ подписал президент страны. По его словам, в последнее время все больше молодых людей идут обучаться на рабочие специальности. В Башкортостане насчитывается более 104 тысяч таких студентов. Сейчас в самом разгаре приемная кампания. Мы побывали в одном из уфимских колледжей и узнали, почему многие абитуриенты высшему образованию предпочитают среднее профессиональное.

Двойная стипендия, гарантированное трудоустройство и даже бесплатное питание на время производственной практики. А еще студенты могут освоить сразу несколько специальностей за время обучения. При таких условиях выбор, стоит ли поступать, для многих очевиден. Именно поэтому Артем Хабибуллин, который сам учится в этом колледже на 3 курсе, привел сюда же и свою девушку.

Уфимский машиностроительный колледж тесно сотрудничает с УМПО. И даже в приемной комиссии за соседним столиком сидит представитель моторостроительного объединения. Абитуриенты заранее могут подписать договор с предприятием, которое затем будет обучать их в своих цехах. В составе комиссии, кстати, сидят и так называемые амбассадоры колледжа – студенты, рассказывающие поступающим о преимуществах учебы.

В этом году колледж стал участником федеральной программы «Профессионалитет». Ее основной принцип – подготовка кадров под заказ работодателя. На базе заведения создан образовательно-производственный кластер подготовки кадров для машиностроительной отрасли. На его организацию из бюджета страны выделено 100 млн рублей. Еще 114 дала республика на модернизацию учебных зданий.