Пчеловод-художник из Башкирии сконструировал первый двухэтажный улей

Пчеловод из Иглинского района сконструировал первый двухэтажный улей. По форме он напоминает традиционную башкирскую борть. Изобретение полностью функциональное, и в скором времени соты внутри заполнятся медом. Пчеловодство – настоящая болезнь Константина Трегубова, которое находит отражение и в живописи.
Выдвигать улей на специальную подставку нужно аккуратно, чтобы не разозлить пчел. Настало время проверить, как заполняются соты и скоро ли нужно качать липовый мед. Когда нижний улей проверен, наступает пора, так сказать, второго этажа. Тут уже Константину Трегубову нужна лестница. Эту двухъярусную конструкцию мужчина построил в этом году.
Дверцы такой двухэтажной борти оснащены специальными отверстиями для свободного перемещения пчел. Ее можно разобрать, как конструктор, за несколько минут и перевезти на машине в другое место. А вот другая страсть Константина Федоровича – история. У себя на участке он создал музей русского крестьянина. Здесь представлены телега и сани, конская сбруя. Кстати, Константин Трегубов может дать мастер-класс, как в старину косу отбивали молотком. В доме многие экспонаты – вековой давности. Периодически пчеловод устраивает экскурсии.
Работы над картиной «Родина-мать» еще много. Живопись – еще одна страсть Константина Трегубова. Основной жанр – пейзажи. И, конечно же, на многих полотнах можно увидеть ульи или богатые разноцветьем поля. Там, где летают пчелы.
Картины Константина Трегубова будут переданы в Национальный музей республики. Здесь откроется выставка под названием «Земля, напитанная мёдом». И экспонаты пчеловода-художника, а также иглинского историко-краеведческого музея займут в ней одно из центральных мест.