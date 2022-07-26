Пчеловод-художник из Башкирии сконструировал первый двухэтажный улей

Пчеловод из Иглинского района сконструировал первый двухэтажный улей. По форме он напоминает традиционную башкирскую борть. Изобретение полностью функциональное, и в скором времени соты внутри заполнятся медом. Пчеловодство – настоящая болезнь Константина Трегубова, которое находит отражение и в живописи.

Выдвигать улей на специальную подставку нужно аккуратно, чтобы не разозлить пчел. Настало время проверить, как заполняются соты и скоро ли нужно качать липовый мед. Когда нижний улей проверен, наступает пора, так сказать, второго этажа. Тут уже Константину Трегубову нужна лестница. Эту двухъярусную конструкцию мужчина построил в этом году.

Долго думал и придумал: создам-ка я улей, которого никогда не видел. Это чисто мое воображение. Сам конструировал, сам чертежи сделал, расчеты. И вот, кажется, получилось. Константин Трегубов, пчеловод, художник

Дверцы такой двухэтажной борти оснащены специальными отверстиями для свободного перемещения пчел. Ее можно разобрать, как конструктор, за несколько минут и перевезти на машине в другое место. А вот другая страсть Константина Федоровича – история. У себя на участке он создал музей русского крестьянина. Здесь представлены телега и сани, конская сбруя. Кстати, Константин Трегубов может дать мастер-класс, как в старину косу отбивали молотком. В доме многие экспонаты – вековой давности. Периодически пчеловод устраивает экскурсии.

Работы над картиной «Родина-мать» еще много. Живопись – еще одна страсть Константина Трегубова. Основной жанр – пейзажи. И, конечно же, на многих полотнах можно увидеть ульи или богатые разноцветьем поля. Там, где летают пчелы.

Я работаю над картинами для республиканской выставки от имени Иглинского района, пчеловодов и музея. Константин Трегубов, пчеловод, художник

Вот эту красоту природы, упорство пчеловодов, то, как работают наши пчеловоды, и то, насколько уникальна и красива природа Иглинского района, мы бы хотели показать всей республике. Айгуль Тимирбаева, директор историко-краеведческого музея Иглинского района