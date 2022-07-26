«Салават Юлаев» провел первую в этом сезоне открытую для прессы тренировку на льду

Американский новичок, планы на будущее и работа с молодежью. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» провел первую открытую для прессы тренировку на льду в этом сезоне. Тренеры и игроки пообщались с журналистами и рассказали, как проходит подготовка к сезону. Кроме того, клуб представил новобранца, который закроет проблемную позицию.

За 15 минут до начала утренней тренировки в своих социальных сетях «Салават Юлаев» намекнул на то, что команду пополнит новичок из клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Через полчаса поступило официальное сообщение. Уфимцы достигли договоренности с форвардом Сашей Хмелевским. 23-летний американец с украинскими корнями подпишет контракт с клубом на один год. В прошлом сезоне он провел 19 матчей в Национальной хоккейной лиге и сделал 8 голевых передач. В основном же нападающий играл за фарм-клуб «акул» в АХЛ.

Парень перспективный, молодой, физически крепкий. Быстрый достаточно, покрывает большое расстояние, работоспособный. Он ближе к ярко выраженному центру. Праворукий. И молод. Большой плюс для него, что он прогрессирует. Василий Чижов, спортивный директор ХК «Салават Юлаев»

Пока неизвестно, когда новичок из-за океана присоединится к команде. Как и еще два легионера – Райан Мерфи и Джош Хо-Сэнг. По последней информации, их приезд ожидается к кубку Республики Башкортостан. Тем временем команда продолжает тренировки под руководством Виктора Козлова и его штаба. Интересная особенность: команда разделена на две группы по три звена. Тренируется каждая из них по отдельному графику.

Это все было сделано, потому что в три звена мы можем дать больше нагрузки. Где-то что-то подкорректировать, пообщаться с ребятами. Плюс нам нужно работать с молодыми, им уделять внимание. Получается, что мы их раскинули в две группы. Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Ключевую вратарскую позицию в следующем сезоне займет Андрей Кареев. За два года в Финляндии он сильно изменился как игрок. В финском ТПС стал настоящей звездой чемпионата.

Был плодотворный тренировочный процесс с хорошим тренером вратарей, который подтянул меня во всех игровых аспектах. Каждому нюансу мы уделяли большое внимание. Андрей Кареев, вратарь ХК «Салават Юлаев»