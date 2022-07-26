«Салават Юлаев» провел первую в этом сезоне открытую для прессы тренировку на льду

Американский новичок, планы на будущее и работа с молодежью. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» провел первую открытую для прессы тренировку на льду в этом сезоне. Тренеры и игроки пообщались с журналистами и рассказали, как проходит подготовка к сезону. Кроме того, клуб представил новобранца, который закроет проблемную позицию.
За 15 минут до начала утренней тренировки в своих социальных сетях «Салават Юлаев» намекнул на то, что команду пополнит новичок из клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Через полчаса поступило официальное сообщение. Уфимцы достигли договоренности с форвардом Сашей Хмелевским. 23-летний американец с украинскими корнями подпишет контракт с клубом на один год. В прошлом сезоне он провел 19 матчей в Национальной хоккейной лиге и сделал 8 голевых передач. В основном же нападающий играл за фарм-клуб «акул» в АХЛ.
Пока неизвестно, когда новичок из-за океана присоединится к команде. Как и еще два легионера – Райан Мерфи и Джош Хо-Сэнг. По последней информации, их приезд ожидается к кубку Республики Башкортостан. Тем временем команда продолжает тренировки под руководством Виктора Козлова и его штаба. Интересная особенность: команда разделена на две группы по три звена. Тренируется каждая из них по отдельному графику.
Ключевую вратарскую позицию в следующем сезоне займет Андрей Кареев. За два года в Финляндии он сильно изменился как игрок. В финском ТПС стал настоящей звездой чемпионата.
Игровой стиль юлаевцев еще будет до конца формироваться. Тренерский штаб не собирается отходить от наработок прошедших двух сезонов. «Салават» хочет играть за счет коротких передач и контроля шайбы. Ставку делают на молодых и быстрых игроков.