В России появится День среднего профессионального образования

Он будет отмечаться 2 октября. Соответствующий указ подписал президент страны.
По его словам, в последнее время все больше молодых людей идут обучаться на рабочие специальности. В Башкортостане насчитывается более 104 тысяч таких студентов. Сейчас в самом разгаре приемные комиссии.
В 2022 году Башкортостан в числе первых субъектов России прошёл отбор и стал участником федерального проекта «Профессионалитет» по отрасли «Машиностроение». Это позволило привлечь 100 млн рублей федеральных субсидий на создание центра подготовки кадров на базе Уфимского машиностроительного колледжа.
При поступлении абитуриенты получают уникальную возможность заключить целевые договоры с УМПО. А это значит, что будущим студентам гарантирована дополнительная стипендия, а также трудоустройство на предприятии.