В Башкирии мотоциклист без прав устроил смертельную аварию

По предварительной информации, 21-летний парень на мотоцикле допустил столкновение со встречным автомобилем «Дэу Нексия», за рулём которого был 22-ллений местный житель.

Молодой водитель мотоцикла и его 20-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. При этом выяснилось, что оба были без средств специальной экипировки и мотошлемов. Также у водителя мотоцикла не было водительских прав.