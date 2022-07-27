В Башкирии мотоциклист без прав устроил смертельную аварию

В Мечетлинском районе произошла смертельная авария. В ДТП погибли два молодых человека.

Фото №1 - В Башкирии мотоциклист без прав устроил смертельную аварию

По предварительной информации, 21-летний парень на мотоцикле допустил столкновение со встречным автомобилем «Дэу Нексия», за рулём которого был 22-ллений местный житель.

Молодой водитель мотоцикла и его 20-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. При этом выяснилось, что оба были без средств специальной экипировки и мотошлемов. Также у водителя мотоцикла не было водительских прав.

Фото: ГИБДД РБ.

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