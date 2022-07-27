В Башкирии удалось ликвидировать возгорание в лесу

В Авзянском лесничестве был выявлен очаг лесного пожара. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства Башкирии.
Огонь распространился на площади 3 тыс. кв.м. Тушением возгорания занимались 7 человек личного состава и 5 единиц техники. К счастью, возгорание было полностью ликвидировано.
По данным на 27 июля в Башкирии высокий класс пожарной опасности присутствует в Архангельском, Аскинском, Баймакском, Буздякском, Бирском, Белорецком, Зилаирском, Иглинском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Хайбуллинском, Уфимском и Чишминском районах. В целом по региону прогнозируются 2-3 классы опасности.