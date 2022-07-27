В Башкирии парня, который убил человека, отправили на принудительное лечение

В декабре прошлого года парень находился в гостях у малознакомого мужчины. Внезапно он решил убить хозяина дома из-за личной неприязни. Гость достал нож и восемь раз ударил мужчину. Пострадавший скончался на месте происшествия, а убийца вернулся в квартиру на следующий день, чтобы украсть 8 тысяч рублей.