В Башкирии парня, который убил человека, отправили на принудительное лечение

Перед Нефтекамским городским судом предстал 27-летний житель Бирска. Его обвинили в жестоком убийстве.
В декабре прошлого года парень находился в гостях у малознакомого мужчины. Внезапно он решил убить хозяина дома из-за личной неприязни. Гость достал нож и восемь раз ударил мужчину. Пострадавший скончался на месте происшествия, а убийца вернулся в квартиру на следующий день, чтобы украсть 8 тысяч рублей.
Свою вину парень признал. Однако психолого-психиатрическая экспертиза выявила у подозреваемого признаки психического расстройства. Якобы из-за этого парень не до конца осознавал свои действия и последствия. Молодого человека направили на принудительное лечение.