Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Башкирии с 6 погибшими: «Простите, если сможете»

В эти минуты идет арест 27-летнего водителя маршрутки Языково-Уфа, который совершил смертельное столкновение с КАМАЗом.

Шесть его пассажиров погибли. Подозреваемого привезли прямо из реанимации уфимской больницы в Благоварский межрайонный суд. Перед началом слушания Азат Сафаргалин извинился перед родственниками погибших и раскаялся. С его слов, он не заметил дорожные работы.

Я искреннее сожалею. Простите, если сможете. КАМАЗ я не заметил, в телефоне не сидел. Заметил машину только в последний момент. Азат Сафаргалин, подозреваемый

С самого утра у суда дежурили силовики, также процесса ждали и родственники подозреваемого. О мужчине все отзываются положительно. За смертельное ДТП Сафаргаллину грозит до семи лет лишения свободы.